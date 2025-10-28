قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم المستقبل.. 4 مواهب عربية تترقب التألق في مونديال الناشئين 2025
وزيرة خارجية بريطانيا: لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين
خلال لقاء الرئيس السيسي.. وفد مجلس الكنائس يعربون عن تقديرهم لدور مصر بشأن غزة
الإعلام الحكومي بغزة: ندعو ترامب إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته فوراً
فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساة"
اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب
التوقيت الشتوي.. القومية للأنفاق تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قالوا عن المتحف المصري الكبير.. وزير الزراعة في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ


في ظل ترقب عالمي يخطف الأنفاس، لم تعد مصر تستعد لافتتاح مبنى، بل لتدشين "ميلاد حضاري جديد"؛ المتحف المصري الكبير.. فإنه ليس مجرد أكبر متاحف العالم للآثار، بل هو نقطة تحوّل استراتيجية، يضع "الجمهورية الجديدة" على خريطة السياحة والثقافة العالمية بوزن ذهبي، فهذا الصرح ليس رمزًا فحسب بل هو جسر عبور إلى 7 آلاف عام من الإرث الخالد، يقف شامخًا على أعتاب الأهرامات، برسالة مصر الخالدة إلى العالم.
فالمتحف المصري الكبير هو "تحفة الألفية" التي لا تليق إلا بكنوزها.. بتصميمه المعماري والهندسي المذهل، يقدم المتحف تجربة متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي، إنها منارة حضارية مُزودة بأحدث تقنيات العرض التفاعلي والرقمنة، تنقل الزائر في رحلة زمنية آسرة.
ولأول مرة في التاريخ، ستشرق مجموعة الملك الذهبي "توت عنخ آمون" كاملة، تحت سقف واحد.. هذا المزيج الساحر بين عراقة الماضي وأدوات المستقبل، هو رسالة قوية العالم، بأن مصر تُجِلُّ تاريخها وتستثمر في مستقبلها بعقلية العصر.. إنه دليل قاطع على قدرة الدولة المصرية على تحقيق الأحلام القومية الكبرى بأعلى المعايير العالمية، متحديةً أصعب الظروف.
كما تتجاوز قيمة المتحف المصري الكبير البعد الثقافي لتصبح رافعة تنموية عملاقة، فالمتحف ليس تكلفة بل هو "مشروع استثماري ضخم" يُعيد الثقة في الأصول الحضارية كأفضل مصادر الدخل القومي المستدام، فمن المتوقع أن يرفع المتحف الطاقة الاستيعابية السياحية لمصر بشكل هائل، مستهدفًا استقبال ملايين الزوار سنويًا، وهذه الزيادة ستكون بمثابة طاقة دفع حقيقية لقطاعات السياحة والطيران والصناعات اليدوية، مما يخلق آلاف فرص العمل ويدعم العملة الصعبة بقوة.
وفي ظل ما يشهده العالم من أزمات وصراعات، يمثل هذا الافتتاح "بيانًا حضاريًا وسياسيًا" هادئًا وقويًا، بأن مصر تطلق مشروعًا يمجد الإنسانية والفن والتعايش، كذلك فإن حضور قادة وزعماء العالم للاحتفال بهذا الإنجاز ليس مجرد مجاملة، بل هو اعتراف دولي صريح بمكانة مصر كمركز إشعاع حضاري، ودليل على نجاح جهود الدولة في استعادة دورها الرائد إقليميًا ودوليًا.
كما أن خلف هذا الصرح العظيم، تقف "إرادة صلبة" استغرقت سنوات من العمل الشاق، فالمجهود الهائل في نقل وترميم وحفظ وعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، يعكس العزيمة التي لا تلين للمهندسين والمرممين والعمال المصريين، إنهم يؤكدون أن "روح البناء" التي شيدت الأهرامات والمعابد ما زالت متقدة ومتأصلة في نفوس أحفادها.
فالمتحف المصري الكبير، في جوهره، هو احتفال بـ"الإنسان المصري"، صانع الحضارة وحارسها الأمين، إنه ليس فقط للعالم، بل هو قبل كل شيء لأبناء مصر، ليتعرفوا على عظمة إرثهم، ويستلهموا منه بناء مستقبلهم.
ختامًا: إن تدشين المتحف المصري الكبير هو أكثر من مجرد افتتاح، إنه "إعادة تقديم مصر للعالم" كدولة تنطلق نحو المستقبل وهي تتكئ على جذورها العميقة، إنه تحويل حلم الأجيال إلى "واقع ملموس" يشع نورًا .. عاشت مصر، منارة الحضارة والإنسانية!

مصر ميلاد حضاري جديد المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد