برلماني: إنجاح اتفاق شرم الشيخ للسلام ضرورة لأمن واستقرار المنطقة

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن إنجاح اتفاق مؤتمر شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة ملحة وأولوية قصوى لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشددا على ضرورة الانتهاء الفوري من المرحلة الأولى التي تتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات، باعتبارها حجر الزاوية لإرساء أي استقرار مستقبلي.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الوقت يمثل عاملا مهما في إنجاح تلك الخطة، وأي تأخير في تنفيذ مخرجاتها ليس في صالح أحد، إذ يهدد هذا التأخير بعودة دائرة العنف وحالة التوتر واللا سلم في قطاع غزة ومن ثم المنطقة بشكل كامل، مشيرا إلى أن السلام العادل والدائم هو الضمان الوحيد لأمن ورفاهية جميع الشعوب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن جهود مصر الدؤوبة في توحيد الصف الفلسطيني عبر الاجتماعات المتواصلة مع الفصائل الفلسطينية تؤكد الدور المصري التاريخي والرئيسي في دعم القضية، وسعيها نحو تفويت الفرصة على أي ذريعة أو حجة للعودة إلى الحرب والعدوان، وهو ما يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا وقويًا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني العليا.

وشدد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد على أن الجهود المصرية المستمرة في الجانب الإنساني والإغاثي، وحرصها على تسهيل وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكافة أنواعها إلى قطاع غزة، إضافة إلى التجهيز الفعلي والعملي لإعادة الإعمار لما دمرته الحرب، والمشاركة في استخراج الجثامين وتقديم كل أوجه الدعم اللازم، يؤكد وبوضوح موقفها الداعم للقضية والذي لا يقبل المزايدة أو التشكيك بأي شكل من الأشكال، فمصر كانت وستظل الداعم والسند الرئيسي للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.