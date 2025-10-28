زيلينسكي يجري محادثات مع ألمانيا وإيطاليا لشراء معدات إضافية لتوليد الطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجري محادثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن شراء معدات إضافية لتوليد الكهرباء.



وأضح زيلينسكي - في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن هناك شركتين في ألمانيا وإيطاليا تنتجان المعدات اللازمة لتوليد الطاقة، مشيرًا إلى أنه أخبر ميرتس بالكمية المطلوبة.



وأضاف زيلينسكي أنه طرح الأمر على ميلوني أيضًا والتي أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم، وقالت إن لديها بديل وهو الغاز وستمد كييف بالخيار الأسرع سواء كانت المعدات أم إمدادات الغاز وفقًا لما تنصح به شركات توليد الكهرباء الإيطالية.



وأكد زيلينسكي أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعربت أيضًا عن استعدادها لتقديم الدعم من خلال حزمة الطاقة، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات مع هولندا لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالطاقة.