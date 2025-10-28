مشرف المتحف المصري الكبير الأسبق: 2012 أطلقنا مشروع المتحف

أكد الدكتور الحسين عبد البصير المشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، أن توليت مسؤولية المتحف المصري الكبير في فترة صعبة من 2011 ل 2013.

واضاف الدكتور الحسين عبد البصير المشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن 2012 اطلقنا مشروع المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدام دعما كبيرا من اجل المتحف.

وتابع الدكتور الحسين عبد البصير المشرف العام الأسبق على المتحف المصري الكبير، أن الرئيس السيسي كان وراء اتمام حلم المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير هرم رابع واتخذ ربع قرن كي يظهر النور.

