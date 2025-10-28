المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية

طالب الإعلامي احمد موسى من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بضرورة إعداد خريطة مرورية واضحة للطرق البديلة يوم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معتبرًا أن هذا الأمر مهم للغاية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن جميع العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي يستعدون ليوم السبت للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مطالبًا من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية تيسيير الطريق المؤدي لمدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدًا أن مساندة المصريين في مثل هذه المناسبات من عادات الشعب المصري الأصيلة.

وأوضح أهمية تيسير حركة ضيوف مصر القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في افتتاح المتحف، قائلًا: "أتمنى تكون فيه خريطة مرورية يوم السبت غير الدائري، وأتمنى من الناس متشغلش الدائري ونترك هذه الساحات والميادين للقادة والزعماء اللي جايين يشاركونا الفرحة، وعندنا مطارين سفنكس والقاهرة، واللي معندوش مشوار مهم يقعد في البيت يتفرج".

وطالب الزوار بالحفاظ على الآثار داخل المتحف، قائلًا: "بلاش نمسك الآثار ومحدش يقرب منها لأنها بتتأثر، اتفرج واتصور لكن حافظ على الأثر"، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون المتحف رقم 43 ضمن المتاحف الأثرية التابعة لوزارة الآثار.

وأضاف أن أول متحف أثري كان المتحف المصري في التحرير عام 1902، مؤكدًا أن مصر ما زالت تمتلك كنوزًا أثرية ضخمة في المخازن، وتعمل على إنشاء أكبر موقع لحفظ هذه الآثار، قائلًا: "مصر حافظت على تاريخها الأثري، والعالم كله هيشوف عظمة هذا الحدث".