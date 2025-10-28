اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا والذي سيقود الفراعنة الصغار خلال الفترة القادمة.

وضم تشكيل الجهاز الفني للناشئين تحت 18 عامًا كل من رفيق يوسف مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من إسلام الكيلاني ومحمد مجدي أبوفريخة كمدربين مساعدين له.

أما عن تشكيل الجهاز الفني للناشئات تحت 18 عامًا، فيقود الجهاز طارق خيري كمدير فني بالإضافة لتواجد كل من مصطفى فكري وريم موسى كمدربين مساعدين.

ويأتي ذلك في ظل سعي الاتحاد المصري لكرة السلة للاهتمام بقاعدة الناشئين والناشئات من أجل تجهيز أجيال مختلفة لدعم المنتخب الأول في المستقبل على صعيدي الرجال والسيدات.

يذكر أن منتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا قد نجح مؤخرًا في حصد بطولة الأفروباسكت للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، والتي استضافتها رواندا خلال الفترة من 2 وحتى 14 من شهر سبتمبر الماضي.