باسم حلقة: منظمو الرحلات طلبوا زيادة عدد أيام الإقامة لمشاهدة المتحف المصري الكبير

أكد باسم حلقة نقيب السياحيين الأسبق، أن المتحف المصري الكبير نقلا نوعية تاريخية لمصر لاول مرة في العصر الحديث.

وأضاف باسم حلقة نقيب السياحيين الأسبق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء أن المتحف المسير الكبير لنقل غير مسبوقة في العصر الحديث، لافتا إلى أن هناك قطع أثرية تعرض لاول مرة.



وأشار باسم حلقة نقيب السياحيين الأسبق، إلى أن آثار الملك توت عنخ أمون من أهم القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف المصري الكبير.

وتابع باسم حلقة نقيب السياحيين الأسبق، أن منظمي الرحلات طلبوا زيادة عدد ايام الاقامة لمشاهدة المتحف المصري الكبير، والبنية التحتية ساهمت في زيادة اعداد السائحين لمصر.

وأشار إلى أن مطار سفنكس الدولي اصبح له اهمية كبيرة في جذب السائحين، و 95% من السائحين القادم لمصر عبر الطيران.

