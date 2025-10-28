نيفين كامل: عدد الأهرام إبدو عن المتحف المصري الكبير نتيجة جهد وتعب كبير

أكدت نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، أن عدد الاهرام ابدو عن المتحف المصري الكبير نتيجة جهد وتعب كبير ودليل حقيقي عن المتحف.

واضافت نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الاهرام إبدو يحمل عنوان رئيسي الحضاره تضيء العالم.

وتابعت نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو، أن ركزنا على مخاطبة العالم الخارجي خلال عدد الاهرام ابدو عن المتحف المصري الكبير وايضا تضمن تحديات النقل الآثار.

