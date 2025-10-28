لميس الحديدي: المتحف المصري الكبير هديتنا للعمال.. وهنقدم تغطية خاصة السبت

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأنظار تتجه إلى واحد من أهم الأحداث التي تنتظرها مصر، حيث يُفتتح رسميًا المتحف المصري الكبير، الذي وصفته بأنه "هدية مصر للعالم".



وأعلنت عبر برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، أن القناة ستخصص استوديو خاصًا لمتابعة الحدث في يوم مفتوح منذ الساعة الثالثة عصرًا من مساء السبت، لتغطية كافة الفعاليات والاستعدادات وصول الوفود لهذا الحدث الكبير.



وأضافت الحديدي أن التغطية ستبدأ مع الإعلامي تامر أمين، ثم تنضم هي والإعلامي خالد أبو بكر إليه اعتبارًا من الخامسة مساءً، لمتابعة الافتتاح على الهواء مباشرة.



وتابعت قائلة: "يبدأ برنامج الصورة في موعده المعتاد السبت في التاسعة مساءً لمتابعة ردود الأفعال، أي أن يوم السبت سيكون يومًا مفتوحًا على شاشة النهار لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي".