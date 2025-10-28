قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
برلماني: افتتاح المتحف المصري تتويج لجهود عقود من الزمن للحفاظ على تراث مصر

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحدث التاريخى لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلي أنه ليس مجرد إضافة لمبنى جديد، بل هو تتويج لجهود عقود من الزمن للحفاظ على تراث مصر الخالد وتقديمه للعالم بأحدث الطرق التكنولوجية والمتحفية.

وقال عبد الحميد في تصريحات له اليوم،: "هذا الافتتاح هو إعلان للعالم بأسره أن مصر هي مهد الحضارة، وأن كنوزها ستُعرض في أكبر صرح أثري في العالم خُصص لحضارة واحدة.

وأضاف، المتحف هو أيقونة ثقافية تثبت ريادة مصر في مجال الآثار والتاريخ، ويُعد إنجازاً قومياً نفخر به جميعاً، مؤكدا على الدور المحوري الذي سيلعبه المتحف المصري الكبير في دعم الاقتصاد القومي والقطاع السياحي.

وأشار إلى ​أن المتحف سيصبح الوجهة الرئيسية الأولى لأي سائح يزور مصر، خاصة مع عرضه لمجموعة توت عنخ آمون بالكامل لأول مرة في مكان واحد، مما سيجذب الملايين من الزوار من مختلف القارات.

وتابع، من المتوقع أن يساهم المتحف في مضاعفة التدفقات السياحية وزيادة متوسط إنفاق السائح، وبالتالي رفع إيرادات الدولة من العملة الصعبة، كما سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في قطاعات الإدارة، السياحة، الخدمات، والنقل.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته، قائلاً: "ندعو العالم أجمع لزيارة المتحف المصري الكبير، ونؤكد أن مصر مستعدة لاستقبالكم بكنوزها التي لا تُقدر بثمن، وبشعبها المضياف. المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم."

