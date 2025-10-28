محافظ الجيزة يلتقي رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومسئولي النظافة لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومشرفي النظافة بتلك القطاعات وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية وخطط العمل قبل وأثناء وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير خاصة بالطرق والمحاور المؤدية إليه.

وخلال اللقاء شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو تعديات أو إشغالات على الطريق العام مع التعامل الفوري والحاسم حيالها فور رصدها.

كما وجّه المحافظ بضرورة إجراء أي إصلاحات أو صيانات طارئة لأعمدة الإنارة أو الأعطال المفاجئة في حينها، بالتنسيق والتعاون مع شركة الكهرباء، لضمان استمرار كفاءة الإضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية، وبما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمناطق المحيطة بالمتحف.

وكلف المحافظ نواب رئیس هيئة النظافة والتجميل خلال اللقاء بتكثيف العمل الميداني ورفع مستوی النظافة العامة، مع الاهتمام بأعمال الكنس الآلي واليدوي والتجريد الدوری، وتخصيص وردیات للمرور المستمرعلى مدار الساعة لمتابعة الحالة العامة للشوارع والتأكد من کفاءة منظومة النظافة بجميع القطاعات المحيطة بالمتحف والمؤدية اليه.

وأكد المهندس عادل النجار أنه غير مسموح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام، مشددًا على أن مستوى النظافة والانضباط الميداني سيكون محل تقييم دائم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تتحمل مسؤولية مشتركة في إبراز الجيزة بالصورة التي تليق بها أمام العالم مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان انتظام الأعمال وتنفيذ التوجيهات بكل دقة.