محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
محافظات

محافظ الجيزة يلتقي رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومسئولي النظافة لمتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية ونوابهم ومشرفي النظافة بتلك القطاعات وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية وخطط العمل قبل وأثناء وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير خاصة بالطرق والمحاور المؤدية إليه.
وخلال اللقاء شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات أو تعديات أو إشغالات على الطريق العام مع التعامل الفوري والحاسم حيالها فور رصدها.
كما وجّه المحافظ بضرورة إجراء أي إصلاحات أو صيانات طارئة لأعمدة الإنارة أو الأعطال المفاجئة في حينها، بالتنسيق والتعاون مع شركة الكهرباء، لضمان استمرار كفاءة الإضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية، وبما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمناطق المحيطة بالمتحف.
وكلف المحافظ نواب رئیس هيئة النظافة والتجميل خلال اللقاء بتكثيف العمل الميداني ورفع مستوی النظافة العامة، مع الاهتمام بأعمال الكنس الآلي واليدوي والتجريد الدوری، وتخصيص وردیات للمرور المستمرعلى مدار الساعة لمتابعة الحالة العامة للشوارع والتأكد من کفاءة منظومة النظافة بجميع القطاعات المحيطة بالمتحف والمؤدية اليه. 
وأكد المهندس عادل النجار أنه غير مسموح بأي تقصير أو تراخٍ في أداء المهام، مشددًا على أن مستوى النظافة والانضباط الميداني سيكون محل تقييم دائم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تتحمل مسؤولية مشتركة في إبراز الجيزة بالصورة التي تليق بها أمام العالم مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان انتظام الأعمال وتنفيذ التوجيهات بكل دقة.

