مستقبل وطن: الرئيس السيسي قدم دعوة وطنية صادقة للمصريين لمواصلة العمل والبناء

قال جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بمحافظة البحر الأحمر، إن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس، جاءت كاشفة ومُلهمة، تعكس وعي القيادة السياسية العميق بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتجسد نهجًا وطنيًا يقوم على المصارحة والشفافية مع الشعب، وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأكد الخضري أن حديث الرئيس حمل رسائل ثقة وأمل لكل المصريين، ورسّخ مفاهيم القوة والإرادة في بناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث من منطلق قائد يؤمن بقدرات شعبه ويعمل من أجل حاضر ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تُعد منصة وطنية مهمة لترسيخ الوعي ونقل التجارب الوطنية الملهمة، وأن مشاركة الرئيس فيها تعكس حرصه الدائم على توعية الشباب وتأكيد قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأشار الخضري إلى أن ما تشهده محافظة البحر الأحمر من طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية والمشروعات القومية والسياحية، هو ترجمة حقيقية لما تحدث عنه الرئيس من رؤية شاملة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المتوازنة في كل ربوع مصر.

واختتم الخضري تصريحه مؤكدًا أن كلمات الرئيس كانت بمثابة دعوة وطنية صادقة لكل المصريين لمواصلة العمل والبناء، وأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيدًا من الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت بفضل إرادة المصريين وقيادتهم الحكيمة.