فن وسينما وكتب .. ياسر جلال يقترح تحويل المواصلات إلى منصات توعوية متنقلة

قال الفنان ياسر جلال عقب فوزه بمنصب وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن هذا الفوز يمثل «ثقة جديدة ومسؤولية كبيرة» تضاف إلى مسيرته الفنية والإنسانية، مؤكدًا اعتزازه بزملائه أعضاء اللجنة الذين وصفهم بأنهم «قامات كبيرة» في مجالاتهم.

وأوضح جلال أنه يمتلك رؤية شاملة تتضمن عدة محاور سيعمل على مناقشتها داخل اللجنة، مشيرا إلى انتمائه إلى حزب حماة الوطن الذي سيكون داعمًا لأي مقترح قانوني يخدم المجتمع والفنانين بالتعاون مع باقي الأحزاب.



واقترح "جلال"، عرض مواد درامية وتثقيفية قصيرة عبر شاشات داخل وسائل النقل العامة مثل الأتوبيسات والقطارات، بهدف تعزيز الحس الوطني ونشر القيم الإيجابية بين المواطنين، قائلا: "راكب بسيط يشوف مشهد درامي هادف أو فيلم قصير خلال رحلته، ممكن يرجع يحكيه لأسرته ويكون فيه رسالة وعي جميلة، ومن الممكن أن تتضمن إعلانات تدر دخلا لوزارة النقل".



وأضاف أنه يسعى إلى إعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين أسوة بالمطربين، بما يضمن لهم حياة كريمة بعد تقدمهم في العمر، مؤكدا أن هذا الحق ليس رفاهية بل ضرورة لحماية الفنانين وصون كرامتهم عند التقدم في السن، قائلا : "حماية الفنان وكرامته واجب وطني وثقافي".

وأشار جلال إلى أن مشروع القانون سيتم إعداده بالتعاون مع المتخصصين، ثم صياغته قانونيا وتقديمه رسميًا من خلال الحزب بعد استيفاء الإجراءات اللازمة، مقترحا عقد منتدى موسع يضم ممثلين عن القوى الناعمة والفنانين لمناقشة رؤيتهم ومقترحاتهم قبل عرضها على مجلس الشيوخ.

ولفت وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار حديثه بالتأكيد على أن من بين أولوياته أيضا نشر الوعي الثقافي ودعم القوى الناعمة المصرية.