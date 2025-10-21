قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
السوبر المصري: إدارة مصرية لنصف النهائي ونهائي بتحكيم أوروبي
صدق أو لا تصدق.. قبل انهيار عقار الوايلي ومصرع 8 أشخاص.. مهندس التنظيم بالحي: صالح للإقامة والسكن
منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا
وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس
رويترز: رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع رئيس المخابرات العامة المصرية
وحدات بديلة للإيجار القديم | خطوات التسجيل والتقديم على منصة مصر الرقمية.. وبدء تفعيل الطلب الإلكتروني
فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدا.. 8 فئات ممنوعة هذا العام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الطيران: نعمل على تحسين الخدمات والمواصلات بمنطقة مطار سفنكس

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن هناك استحسان كبير من كل المتعاملين مع مطار سفنكس الدولي خلال المرحلة الماضية، حيث تم تجهيز هذا المطار على أعلى مستوى ليكون متناسب مع حجم الحركة المتوقعة للمناطق السياحية.

أوضح سامح الحفني، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم، في مطار سفنكس الدولي، أن المصرية للمطارات ترصد بعض النقد والشكاوى الطفيفة بشأن وسائل المواصلات حول المطار، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة النقل لتحسين الخدمة للركاب والمتعاملين مع المطار وتحسين الهوية البصرية أمام المطار.

كشف وزير الطيران المدني، أن مطار سفنكس الدولي يتم حاليا مناقشة دخوله ضمن الـ 11 مطار المطروحين أمام القطاع الخاص، لغرض الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أن وجود هذا المطار في هذه المنطقة أصبح عامل جذب كبير لهذه المنطقة بشأن الفرص المستقبلية الواعدة.

ويشهد مطار سفنكس الدولي نموًا سريعًا في حركة المسافرين والرحلات، ما يضعه على مقربة من حدود طاقته التصميمية. تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار 1,200,000 راكب، وسجل المطار في الفترة من يناير حتى 18 أكتوبر 2025 نحو 1,034,032 راكب مقارنة بـ852,660 راكب في نفس الفترة من 2024—بنمو قدره 21% في أعداد الركاب. وفي عدد الرحلات ارتفعت الحركة من 6,161 طائرة في 2024 إلى 7,299 طائرة في 2025 بزيادة 18%، ما يشير إلى زيادة الطلب وتردد خطوط جديدة أو تواتر رحلات أعلى.

