الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.

الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 6 مليارات دولار عام 2015.

• 5.7 مليار دولار عام 2016.

• 7.7 مليار دولار عام 2017.

• 9 مليارات دولار عام 2018.

• 9.3 مليار دولار عام 2019.

• 7.8 مليار دولار عام 2020.

• 13.4 مليار دولار عام 2021.

• 17.3 مليار دولار عام 2022.

• 11.8 مليار دولار عام 2023.

• 12.4 مليار دولار عام 2024.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2025:

1. إيطاليا بقيمة 1.9 مليار دولار.

2. إسبانيا بقيمة 712.1 مليون دولار.

3. هولندا بقيمة 620.1 مليون دولار.

4. ألمانيا بقيمة 592.5 مليون دولار.

5. فرنسا بقيمة 498.8 مليون دولار.

6. اليونان بقيمة 388.4 مليون دولار.

7. رومانيا بقيمة 348.3 مليون دولار.

8. سلوفينيا بقيمة 246.7 مليون دولار.

9. بلجيكا بقيمة 237.8 مليون دولار.

10. بولندا بقيمة 237.7 مليون دولار.

الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 24.1 مليار دولار عام 2015.

• 23.1 مليار دولار عام 2016.

• 20.1 مليار دولار عام 2017.

• 22.3 مليار دولار عام 2018.

• 20.9 مليار دولار عام 2019.

• 19.2 مليار دولار عام 2020.

• 20.7 مليار دولار عام 2021.

• 21.3 مليار دولار عام 2022.

• 19.4 مليار دولار عام 2023.

• 20.4 مليار دولار عام 2024.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025:

1. ألمانيا بقيمة ملياري دولار.

2. إيطاليا بقيمة 1.4 مليار دولار.

3. إسبانيا بقيمة 802 مليون دولار.

4. فرنسا بقيمة 795.3 مليون دولار.

5. السويد بقيمة 663.3 مليون دولار.

6. هولندا بقيمة 501.5 مليون دولار.

7. بلجيكا بقيمة 471.8 مليون دولار.

8. قبرص بقيمة 303.3 مليون دولار.

9. فنلندا بقيمة 269 مليون دولار.

10. بولندا بقيمة 252.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025:

1. إيطاليا بقيمة 1.2 مليار دولار.

2. هولندا بقيمة 448.1 مليون دولار.

3. فرنسا بقيمة 248.6 مليون دولار.

4. ألمانيا بقيمة 222 مليون دولار.

5. بلجيكا بقيمة 184.6 مليون دولار.

6. السويد بقيمة 73.7 مليون دولار.

7. إسبانيا بقيمة 61.4 مليون دولار.

8. الدنمارك بقيمة 44.1 مليون دولار.

9. أيرلندا بقيمة 30.7 مليون دولار.

10. لوكسمبورج بقيمة 24.8 مليون دولار.

استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 6.5 مليار دولار عام 2014 / 2015.

• 7.9 مليار دولار عام 2015 / 2016.

• 8.7 مليار دولار عام 2016 / 2017.

• 8 مليارات دولار عام 2017 / 2018.

• 10.2 مليار دولار عام 2018 / 2019.

• 9 مليارات دولار عام 2019 / 2020.

• 5.1 مليار دولار عام 2020 / 2021، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

• 6.7 مليار دولار عام 2021 / 2022.

• 6.8 مليار دولار عام 2022 / 2023.

• 5.1 مليار دولار عام 2023 / 2024.