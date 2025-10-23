قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنيا يتابع المواقف العامة للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود، عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف، سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى المحافظة، لضمان الانضباط الكامل وتوفير وسائل النقل للمواطنين، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المعلنة، ووضع الملصقات واللوحات الإرشادية داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة محدد بها خطوط السير وقيمة الأجرة، مع التأكيد على إعلان أرقام الشكاوى والخطوط الساخنة في أماكن واضحة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ باستمرار متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الأرصدة البترولية والالتزام بالأسعار المحددة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار أو امتناع عن البيع، مؤكداً أن الحالة العامة بالمواقف مستقرة وتشهد انتظاماً في حركة السير دون شكاوى تُذكر.

تكثيف الحملات 

وأكد اللواء كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والمواقف العامة، وضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة الأسواق بصفة مستمرة وحماية المواطنين من أي استغلال.

