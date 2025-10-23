قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
محافظات

محافظ المنيا: تمويل 262 ألف مشروع صغير ومتناهٍ الصغر وفرت 369 ألف فرصة عمل

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2025، تم تمويل 262 ألف مشروع صغير ومتناهٍ الصغر على مستوى المحافظة، بإجمالي تمويل قدره 5.2 مليار جنيه، مما أسهم في توفير نحو 369 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن ما تحقق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لما له من دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة على تقديم التيسيرات التمويلية والفنية والتدريبية لأصحاب المشروعات، إلى جانب تنفيذ مبادرات لرفع الوعي بريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة

المنيا محافظ المنيا مشروعات فرص عمل

