محافظ المنيا: تمويل 262 ألف مشروع صغير ومتناهٍ الصغر وفرت 369 ألف فرصة عمل

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أنه خلال الفترة من الأول من يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2025، تم تمويل 262 ألف مشروع صغير ومتناهٍ الصغر على مستوى المحافظة، بإجمالي تمويل قدره 5.2 مليار جنيه، مما أسهم في توفير نحو 369 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن ما تحقق يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين الشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لما له من دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة على تقديم التيسيرات التمويلية والفنية والتدريبية لأصحاب المشروعات، إلى جانب تنفيذ مبادرات لرفع الوعي بريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة