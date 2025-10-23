العثور على رضيع ملقى بجوار الطريق بالقرب من محور سمالوط بالمنيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغضب بوتين.. أمربكا تفرض عقوبات على روسيا
المخرج محمد سامي ينضم لمسابقة أوسم 100 رجل بالعالم
وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء فرع توثيق المعصرة داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام
القوات الروسية تسقط 139 طائرة مسيرة أوكرانية
إعلام عبري : سلطات الاحتلال لن تسمح للأونروا بالعمل في غزة
محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية
تحذير من ظلام تكنولوجي.. ناسا تكشف سيناريو كارثي يهدد العالم
طقس حار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
لأول مرة منذ وقف إطلاق النار ..الصحة العالمية تنفذ عمليةإجلاء طبي من قطاع غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه
البابا تواضروس: كلمة الله تُنقي الإنسان وتُشبعه بالحلاوة الروحية
لليوم الثالث .. الخرطوم تتعرض لهجوم قوي بالمسيرات
محافظات

ايمن رياض

عثر الأهالي على رضيع حديث الولادة ملقي بطريق بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا، وقررت الجهات المختصة إيداعه بدار رعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إشارة بعثور الأهالي على طفل رضيع بجوار  طريق بالقرب من محور  مركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثرت على رضيع حديث الولادة، وتم تكليف جهات الرعاية بسمالوط بمتابعة حالته وإيداعه في دار رعاية وتحرير محضر حمل رقم 5231 إداري بمركز سمالوط غرب.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة في محيط المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق. 
 

المنيا رضيع إيداع دار رعاية

