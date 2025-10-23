العثور على رضيع ملقى بجوار الطريق بالقرب من محور سمالوط بالمنيا

عثر الأهالي على رضيع حديث الولادة ملقي بطريق بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا، وقررت الجهات المختصة إيداعه بدار رعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إشارة بعثور الأهالي على طفل رضيع بجوار طريق بالقرب من محور مركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعثرت على رضيع حديث الولادة، وتم تكليف جهات الرعاية بسمالوط بمتابعة حالته وإيداعه في دار رعاية وتحرير محضر حمل رقم 5231 إداري بمركز سمالوط غرب.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة في محيط المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

