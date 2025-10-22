رئيس جامعة المنيا يُجري جولةً تفقديّة بطب الأسنان والإسكان الفندقي والمدينة الرياضية

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولةً تفقديّة موسّعة شملت كلية طب الأسنان ومباني الإسكان الفندقي والملعب متعدد الأغراض بالحرم الجامعي، وذلك في إطار استعداد الجامعة للاحتفال بيوبيلها الذهبي، وحرصها على استكمال منظومة التطوير الشامل للبنية التحتية والمنشآت الجامعية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، د. مصطفي محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. حامد جاد عميد كلية طب الأسنان، ود. سمر مصطفي عميد كلية السياحة والفنادق ود. أبو هشيمة مصطفي، المستشار الهندسي للجامعة.



استهلّ رئيس الجامعة جولته بتفقّد مبنى معمل الألبان السابق الذي يجري تأهيله حالياً لدراسة التوسع بمستشفى طب الأسنان التعليمي، مشيراً إلى أن عملية التطوير تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصل إلى ٣٠٠ كرسي أسنان، بما يُؤهّلها للحصول على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية، ويُسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية والتدريبية المقدَّمة لطلاب الكلية والمجتمع المحلي.

كما تفقد رئيس الجامعة الملعب المفتوح بكلية طب الأسنان، واطلع على الأعمال الإنشائية الجارية لتطويرها بما يحقق بيئةً تعليميةً وترفيهيةً متكاملة للطلاب، إلى جانب متابعة الخطوات التنفيذية لضمّ مسرح الجامعة بكلية طب الأسنان إلى منطقة الإسكان الفندقي وفندق الجامعة.

وشملت الجولة تفقد مبنى الإسكان الفندقي، حيث تابع جاهزية الغرف ومرافق الإقامة لاستقبال الطلاب والطلاب الوافدين والزائرين استعدادا لبدء التشغيل التجريبي خلال أسبوع.