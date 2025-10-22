قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الأقصر تطلق دورة إعداد المعلم الجامعي لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد وتطوير الأداء الأكاديمي

جامعة الأقصر تطلق دورة إعداد المعلم الجامعي لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد وتطوير الأداء الأكاديمي
جامعة الأقصر تطلق دورة إعداد المعلم الجامعي لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد وتطوير الأداء الأكاديمي
شمس يونس

انطلقت بجامعة الأقصر فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي، والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالتعاون مع كلية التربية، تحت رعاية  الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

تأتي الدورة في إطار استراتيجية الجامعة لتأهيل الكوادر الأكاديمية وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الجدد، بما يواكب متطلبات التعليم الجامعي الحديث، ويعزز من جودة الأداء داخل قاعات الدرس والأنشطة البحثية.

وأكدت رئيس الجامعة أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في مختلف كلياتها، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم والارتقاء بتجربة الطالب الجامعي.

وأشادت الدكتورة صابرين بجهود مركز تنمية القدرات وكلية التربية في تنظيم البرنامج التدريبي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهارات التعليم الجامعي الحديثة وأساليب التفاعل الإيجابي مع الطلاب.

من جانبه، أوضح  الدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن هذه الدورة تأتي استكمالًا لسلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي منها هو إعداد معلم جامعي قادر على أداء رسالته بكفاءة ومهارة داخل الحرم الجامعي.

وأشار  الدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، إلى أن الدورة تستمر فعالياتها على مدار خمسة أيام متتالية، وتتضمن مجموعة من المحاور التدريبية المتنوعة، من بينها مهارات التواصل الفعّال، واستراتيجيات التدريس الجامعي، وأساليب التقويم الحديثة، وإدارة قاعة المحاضرات، بمشاركة نخبة من المدربين والتربويين المتخصصين.

وتُعد هذه الدورة واحدة من أبرز الخطوات التي تتخذها جامعة الأقصر في سبيل تعزيز التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، بما يحقق أهداف الجامعة في تقديم تعليم عالٍ متطور يواكب التحديات المحلية والدولية، ويسهم في بناء منظومة أكاديمية قادرة على المنافسة والتميز.

الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

قانون العمل

بعد تحرك البرلمان .. ضوابط عمل المجلس القومي للأجور بقانون العمل

العقارات

"الضريبة لا تستثني أحدًا".. قانون العقارات يفرض رسومًا سنوية على المباني المكتملة وغير المكتملة

حزب المؤتمر

المؤتمر: القمة المصرية الأوروبية حدثاً استراتيجياً يؤكد مكانة مصر المحورية

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد