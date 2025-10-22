جامعة الأقصر تطلق دورة إعداد المعلم الجامعي لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد وتطوير الأداء الأكاديمي

انطلقت بجامعة الأقصر فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي، والتي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالتعاون مع كلية التربية، تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر.

تأتي الدورة في إطار استراتيجية الجامعة لتأهيل الكوادر الأكاديمية وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس الجدد، بما يواكب متطلبات التعليم الجامعي الحديث، ويعزز من جودة الأداء داخل قاعات الدرس والأنشطة البحثية.

وأكدت رئيس الجامعة أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في مختلف كلياتها، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم والارتقاء بتجربة الطالب الجامعي.

وأشادت الدكتورة صابرين بجهود مركز تنمية القدرات وكلية التربية في تنظيم البرنامج التدريبي، الذي يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من أعضاء هيئة التدريس يمتلكون مهارات التعليم الجامعي الحديثة وأساليب التفاعل الإيجابي مع الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن هذه الدورة تأتي استكمالًا لسلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها المركز، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي منها هو إعداد معلم جامعي قادر على أداء رسالته بكفاءة ومهارة داخل الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، إلى أن الدورة تستمر فعالياتها على مدار خمسة أيام متتالية، وتتضمن مجموعة من المحاور التدريبية المتنوعة، من بينها مهارات التواصل الفعّال، واستراتيجيات التدريس الجامعي، وأساليب التقويم الحديثة، وإدارة قاعة المحاضرات، بمشاركة نخبة من المدربين والتربويين المتخصصين.

وتُعد هذه الدورة واحدة من أبرز الخطوات التي تتخذها جامعة الأقصر في سبيل تعزيز التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، بما يحقق أهداف الجامعة في تقديم تعليم عالٍ متطور يواكب التحديات المحلية والدولية، ويسهم في بناء منظومة أكاديمية قادرة على المنافسة والتميز.