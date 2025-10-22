رئيس جامعة بنها يطمئن على 9 طلاب بكلية الفنون التطبيقية مصابين في حادث طريق ابو سمبل الصحراوي

قام الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، يرافقه الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية بزيارة الطلاب المصابين بقسم فنون الميديا بالكلية في حادث طريق ابو سمبل الصحراوي داخل مستشفى أسوان الجامعى، وذلك أثناء ذهابهم لتصوير مشروع التخرج الخاص بهم بأسوان ، حيث انقلبت السيارة التى كانوا يستقلونها وأسفر الحادث عن إصابة 9 من طلاب الكلية بإصابات متفرقة ، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وخلال الزيارة اطمأن رئيس الجامعة علي الطلاب المصابين ، واستمع إلى شرح مفصل عن حالتهم الصحية من الأطباء المشرفين على علاجهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ، مشيرا إلي متابعة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحالة الصحية للطلاب و تأكيده علي ضرورة تلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية .



ووجه " الجيزاوي " الشكر والتقدير إلي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، علي تقديم كافة أنواع الدعم وتوفير كافة الإمكانيات الطبية والدعم النفسي لأبنائنا الطلاب المصابين.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي متابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين حتي استكمال العلاج و تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى ، وتقديم الدعم لأسرهم.



يذكر أن الحادث أسفر عن إصابة 9 طلاب بكلية الفنون التطبيقية وهم: حسام احمد حسن ، عبدالله محمد عبد المنعم ، ميرنا اشرف شوقي ، منه عمر حطبه، يوسف محمد عبد المنعم ، ابراهيم مصطفي ابراهيم ، محمد احمد الراعي عامر ، زينب محمد فرج ، رنا رضا محمد.