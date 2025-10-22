مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووقوع مصابين في القليوبية.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بأسلحة بيضاء وعصى خشبية بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووقوع مصابين بالقليوبية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح، وطرف ثان 3 أشخاص "مصابون بجروح"، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات حول الجيرة قاموا على أثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.