بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
رئيس جامعة بني سويف الأهلية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الأسنان NGDC

د.عمرو محمد الشحات

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الأسنان  (NGDC)، والذي نظمته كلية طب الفم والأسنان وسط حضور أكاديمي وطلابى مميز، و ذلك بحضور الدكتور رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة حنان سليمان نائب  رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال والدكتورة إيناس يحيى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية،  والدكتور احمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية    والدكتور احمد فتح الله عميد كلية طب الأسنان  والدكتور باسم أنور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور وليد سمير مدير برنامج طب الأسنان ،  محمد سليم أمين عام الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة، ان  المؤتمر يأتى  في إطار حرص جامعة بني سويف الأهلية على تعزيز البحث العلمي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين الطلاب والمتخصصين، بما يسهم في تطوير قطاع طب الأسنان في مصر والمنطقة،  مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية فى إنشاء الجامعات الأهلية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للطلاب، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتعزيز فرص التعلم والابتكار أمام الشباب.  

ونوه  أن جامعة بني سويف الأهلية تمثل نموذجاً  لهذا الاهتمام، حيث تم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يضمن بيئة أكاديمية متكاملة تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

 وأوضح رئيس الجامعة، ان  المؤتمر ناقش أحدث التطورات في مجال طب الأسنان، بمشاركة واسعة من خلال أكثر من 20 محاضرة علمية قدمها طلاب من جامعة بني سويف الأهلية وجامعات مصرية أخرى ، فضلا عن محاضرة متميزة قدمتها  الدكتورة رشا العفالق من المملكة العربية السعودية " اون لاين"، أضافت بعداً دولياً للمؤتمر.

وأشار رئيس الجامعة ، ان المؤتمر شهد مشاركة  نحو 300 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب عدد كبير من أطباء الامتياز والمعيدين، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالأنشطة العلمية والتطوير المهني في مجال طب الأسنان.

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

الرئيس التنفيذي لبنك CIB: القطاع المصرفي يشهد لأول مرة طلبا متزايدا على تمويل رأس المال الاستثماري

محمد الأتربي: أصول البنوك المصرية ترتفع إلى 23.5 تريليون جنيه و"الأهلي" يحقق 133 مليار جنيه أرباحًا في 2024

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص جلسة مسائية للمتقدمين للوظائف عبر التنظيم والإدارة

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

