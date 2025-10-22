رئيس جامعة بني سويف الأهلية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الأسنان NGDC

شهد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الأسنان (NGDC)، والذي نظمته كلية طب الفم والأسنان وسط حضور أكاديمي وطلابى مميز، و ذلك بحضور الدكتور رشا محمد توفيق نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال والدكتورة إيناس يحيى نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور احمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية والدكتور احمد فتح الله عميد كلية طب الأسنان والدكتور باسم أنور رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب والدكتور وليد سمير مدير برنامج طب الأسنان ، محمد سليم أمين عام الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة، ان المؤتمر يأتى في إطار حرص جامعة بني سويف الأهلية على تعزيز البحث العلمي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين الطلاب والمتخصصين، بما يسهم في تطوير قطاع طب الأسنان في مصر والمنطقة، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية فى إنشاء الجامعات الأهلية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للطلاب، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وتعزيز فرص التعلم والابتكار أمام الشباب.

ونوه أن جامعة بني سويف الأهلية تمثل نموذجاً لهذا الاهتمام، حيث تم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يضمن بيئة أكاديمية متكاملة تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة، ان المؤتمر ناقش أحدث التطورات في مجال طب الأسنان، بمشاركة واسعة من خلال أكثر من 20 محاضرة علمية قدمها طلاب من جامعة بني سويف الأهلية وجامعات مصرية أخرى ، فضلا عن محاضرة متميزة قدمتها الدكتورة رشا العفالق من المملكة العربية السعودية " اون لاين"، أضافت بعداً دولياً للمؤتمر.

وأشار رئيس الجامعة ، ان المؤتمر شهد مشاركة نحو 300 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، إلى جانب عدد كبير من أطباء الامتياز والمعيدين، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالأنشطة العلمية والتطوير المهني في مجال طب الأسنان.