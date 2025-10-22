وفد من طلاب طب بني سويف في زيارة رسمية لمجمع القوات المسلحة بالمعادي

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف زيارة رسمية للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري، والعقيد خالد نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، و المقدم طه صلاح مطر نائب مدير ادارة التربية العسكرية، وذلك بهدف صقل مهارات أبنائنا من الطلبة وبث ورفع وتنمية روح الولاء والانتماء.





وأكد الدكتور طارق أن هذه الزيارات تأتي في إطار رؤية الجامعة الشاملة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مع غرس القيم الوطنية والإنسانية في نفوس طلابها، بما يؤهلهم ليكونوا أطباء المستقبل وقادة المجتمع، حيث شملت الزيارة جولات ميدانية داخل أقسام المستشفى المختلفة، و قدّم الأطباء والاستشاريون شرح وافي حول آليات العمل وأساليب التعامل مع الحالات الطبية، مما أتاح للطلاب فرصة فريدة للاحتكاك بالواقع المهني والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع الطبي العسكري.

وفي لفتة إنسانية نبيلة، قام الطلاب خلال الزيارة بزيارة أبطال القوات المسلحة المصابين في العمليات ضد الارهاب بالمستشفى، وقدموا لهم باقات الزهور ، وهو ما كان له بالغ الأثر في نفوس المصابين والطلاب على حدٍ سواء.

وفي ختام الزيارة عبّر الطلاب عن مدي سعادتهم بالزيارة مُؤكدين انها كانت ثرية ومُلهمة، وتعلمو منها الكثير من الجوانب العملية، كما تأثروا كثيرًا بلقاء أبطال القوات المسلحة المصابين.