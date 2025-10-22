قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
محافظات

وفد من طلاب طب بني سويف في زيارة رسمية لمجمع القوات المسلحة بالمعادي

بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت كلية الطب البشري بجامعة بني سويف زيارة رسمية للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري، والعقيد  خالد نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، و المقدم طه صلاح مطر نائب مدير ادارة التربية العسكرية، وذلك بهدف صقل  مهارات أبنائنا من الطلبة وبث ورفع وتنمية روح الولاء والانتماء.


 

وأكد الدكتور طارق  أن هذه الزيارات تأتي في إطار رؤية الجامعة الشاملة لتقديم تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مع غرس القيم الوطنية والإنسانية في نفوس طلابها، بما يؤهلهم ليكونوا أطباء المستقبل وقادة المجتمع، حيث شملت الزيارة جولات ميدانية داخل أقسام المستشفى المختلفة، و قدّم الأطباء والاستشاريون شرح وافي حول آليات العمل وأساليب التعامل مع الحالات الطبية، مما أتاح للطلاب فرصة فريدة للاحتكاك بالواقع المهني والتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع الطبي العسكري.

وفي لفتة إنسانية نبيلة، قام الطلاب خلال الزيارة بزيارة أبطال القوات المسلحة المصابين في العمليات ضد الارهاب بالمستشفى، وقدموا لهم باقات الزهور ، وهو ما كان له بالغ الأثر في نفوس المصابين والطلاب على حدٍ سواء.

وفي ختام الزيارة عبّر الطلاب عن مدي سعادتهم بالزيارة مُؤكدين انها كانت ثرية ومُلهمة، وتعلمو منها الكثير من الجوانب العملية، كما تأثروا كثيرًا بلقاء أبطال القوات المسلحة المصابين.

