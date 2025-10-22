أخبار بني سويف| مشروعك فرصة حقيقية لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات مُنتجة.. والإعلان عن 42 وحدة تضامن بلا أمية

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف: مشروعك فرصة حقيقية لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مبادرة "مشروعك" تعد أحد أهم أدوات الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مجال دعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من خلال مبادرة "مشروعك" في محافظة بني سويف بلغ نحو 2 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن المشروع يتيح تمويلاً ميسرًا بفائدة بسيطة ومتناقصة قدرها 5%، بالتعاون مع البنوك المصرية، وفقًا لآليات مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الإعلان عن 42 وحدة تضامن بلا أمية في بني سويف

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء مهندس رائد هيكل، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، احتفالية للإعلان عن 42 وحدة تضامن اجتماعي خالية من الأمية من بين 67 وحدة على مستوى المحافظة، ضمن جهود تنفيذ مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والتي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمحافظة.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، والأستاذ عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "تكافل بلا أمية"، والدكتورة هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والأستاذ أسامة وليم، رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي، وممثلين عن الجهات الشريكة، فضلاً عن حضور مميز لميسرات محو الأمية والمعلمات، وعدد من السيدات المتحررات من الأمية.

نائبا المحافظ ووزيرة التضامن الاجتماعي يعقدان اجتماعًا للجنة مبادرة "لا أمية مع تكافل".. ويؤكدان على التنسيق المشترك لتحقيق "بني سويف بلا أمية"

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، و المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،اجتماعا لمناقشة مستجدات مبادرة،"لا أمية مع تكافل" التي تستهدف محو أمية مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"واستعراض الموقف التنفيذي وخطط العمل المستقبلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة.

شارك في الاجتماع كل من اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د.محمد جبر، معاون المحافظ، د.عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "تكافل بلا أمية"، د. محمد كمال مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات، د. وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، د. سمير الفقي منسق عام مبادرة لا أمية مع تكافل، د. أحمد غفران نائبا عن السيد مساعد الوزيرة للتمكين الاقتصادي، د.هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أ.أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، أ.على يوسف رئيس المدينة، أ.أسامة وليم، رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي الجهات المعنية من التربية والتعليم، والأوقاف، والكنيسة، وهيئة تعليم الكبار والجهات المعنية ذات الصلة.