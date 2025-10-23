قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
محافظات

100 يوم صحة.. تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 447 ألف مواطن بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على المرضى
توقيع الكشف الطبي على المرضى
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة 100 يوم صحة بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان وعلى مدار اليوم، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة ضمن الحملة منذ انطلاقها بلغ 447 ألفًا و64 خدمة طبية، بما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين وثقتهم في الخدمات الصحية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية، التي تستهدف الكشف المبكر والعلاج المجاني لمختلف الفئات العمرية.

وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرات الصحية المنفذة ضمن الحملة شملت عددًا من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى الوقاية والكشف المبكر والعلاج المجاني.

ففي مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تم فحص 147,901 سيدة، منها 28,089 زيارة أولى، و112,024 زيارة دورية، و7,981 زيارة عارضة، مع تحويل الحالات المستحقة إلى معهد الأورام ومستشفى أورام سمالوط لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وفي مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، تم تنفيذ 144,461 استبيانًا، بينما شملت مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي فحص 66,762 مواطنًا ومواطنة، مع تحويل الحالات المستحقة لصرف العلاج واستكمال المتابعة بالمستشفيات المركزية.

كما تم في مبادرة فحص المقبلين على الزواج فحص 28,255 مواطنًا ومواطنة، للكشف عن الأمراض المعدية وغير السارية والوراثية والنفسية، ضمانًا لتكوين أسر سليمة صحيًا.

وفي مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، تم فحص 36,113 طفلًا، وتحويل الأطفال ضعاف السمع إلى مستشفى المنيا العام لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم.

أما مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فقد استهدفت 18,102 سيدة حامل للكشف المبكر عن الأمراض المعدية المنتقلة من الأم إلى الجنين مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الوبائي (B) وبكتيريا الزهري.

كما تم في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية فحص 3,000 طفل، إلى جانب مبادرة رعاية كبار السن التي قدمت التحاليل والفحوصات الطبية لـ 2,470 مواطنًا ومواطنة.
 

