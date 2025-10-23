قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
منظمات أممية: ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين خصوصا الأطفال في السودان
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في مخزن كرتون بالقليوبية
الخارجية الروسية: أهدافنا في أوكرانيا كما هي ولم تتغير
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية خطوة غير مُجدية
إسبانيا: نعتزم تمويل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
ميدفيدف : قرارات الرئيس الامريكي ترامب ضد روسيا بمثابة عمل حربي
حذف صورته| محمد صلاح غاضب ودوري روشن يترقب وسلوت عامل من بنها
رئيس الوزراء يفتتح مصنع أوبو لتصنيع الهواتف المحمولة
3 مليارات دولار.. كامل الوزير يبحث مع السفير الصيني توسيع الاستثمارات في النقل والصناعة
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 257 مخالفة.. محافظ المنيا يشدد على استمرار حملات ضبط الأسواق والمخابز

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، مؤكدًا أهمية التصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية والمدعمة، وضمان جودة المنتجات المطروحة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية موسعة شملت جميع مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 257 مخالفة تموينية في مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية والمنافذ التموينية.

ففي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 141 مخالفة، تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، والغلق بدون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات أو إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبز مخالف لقرار الغلق.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 61 محضرًا شملت مخالفات غش تجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مخزن به 1250 باكو مقرمشات تحمل علامات تجارية غير مطابقة للمنتج، بالإضافة إلى مصادرة كميات من اللحوم واللانشون والبهارات والمبيدات الزراعية غير الصالحة، وضبط 11 حالة ذبح خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن محاضر لسلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير 11 محضرًا في مجال المواد البترولية لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش أو القيد في سجل (21 بترول).

وفي مجال البدالين التموينيين والمنافذ التموينية المدعمة، تم تحرير 43 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن المقررات التموينية أو غلق المنافذ بدون عذر مسبق وعدم ممارسة النشاط.

وأضاف وكيل الوزارة أنه قام بجولة ميدانية شملت مستودعات الدقيق البلدي بمركزي مغاغة والعدوة لمتابعة سير العمل، حيث تم التأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة وضبط محضر دقيق ناقص الوزن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

