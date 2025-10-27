اقتراح برلمانى بربط المتحف الكبير بخطوط مواصلات سياحية ذكية لتسهيل وصول الزوار إليه

أشاد النائب محمد عبد الله زين عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستعدادات لاحتفال افتتاح المتحف المصري الكبير أوائل شهر نوفمبر المقبل ، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي العملاق يمثل أحد أهم إنجازات الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس السيسي، ويفتح صفحة جديدة في مسيرة السياحة الثقافية على مستوى العالم.

أضخم صرح حضاري في التاريخ الحديث



وقال " زين الدين "، فى بيان له أصدره اليوم: إن المتحف المصري الكبير يعد أضخم صرح حضاري في التاريخ الحديث، يجمع بين عبق الماضي وإبداع الحاضر، ويعكس قدرة الدولة المصرية على الجمع بين الهوية الوطنية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن ما تشهده منطقة الجيزة من تطوير غير مسبوق هو ثمرة مباشرة لتوجيهات الرئيس.



واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين ، إدماج المتحف في برامج السياحة التعليمية والثقافية لطلاب الجامعات والمدارس الدولية وتخصيص جولات ليلية بالمتحف مع عروض ضوئية موسيقية تعكس تطور الحضارة المصرية وربط المتحف بخطوط مواصلات سياحية ذكية تسهّل وصول الزوار إليه ، مؤكداً أن تنفيذ هذه المقترحات سيكون له دوره فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية، من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

من أبرز المعروضات:

مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة (تُعرض لأول مرة بالكامل في مكان واحد منذ اكتشافها عام 1922).

التمثال الضخم لرمسيس الثاني الذي يزين البهو الرئيسي (نُقل من ميدان رمسيس عام 2006).

الدرع الملكي، والعجلات الحربية، ومقتنيات المومياوات الملكية.

المتحف مصمم ليكون متحفًا تفاعليًا تعليمياً يستخدم أحدث تقنيات العرض الضوئي والرقمي والواقع الافتراضي، مما يمنح الزائر تجربة غامرة تربط بين التاريخ والعلم.