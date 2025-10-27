قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فريدة سيف النصر تعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقها
وزارة الخارجية تستقبل وفدا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة
غدا آخر موعد.. الداخلية تستقبل طلبات حج القرعة
مادة كاوية وفسحة الموت.. القصة الكاملة لإنهاء حياة أم وأولادها الثلاثة.. اعترافات وتحقيقات
هدية المتحف المصري الكبير للأطفال.. ماذا ينتظرهم؟
البث الإسرائيلية: السماح لحماس بإجراء جولة ميدانية في منطقة الشجاعية شمالي غزة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 27-10-2025
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
تتجه أنظار العالم نحو حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسيناريو العرض المتحفي من آلاف القطع الآثرية التى تحكي حضارة عملاقة من عصور التاريخ المختلفة.


يبهرنا المتحف المصري الكبير بهدايا كثيرة، لم يتوقف فقط على فئات الكبار ولكن توجه إلى عرض خاص بتصميم متحف الطفل والذى يحتوي على عدة فاعليات وممارسة للأنشطة المفضلة لفئات صغار السن.

متحف الطفل بـ المتحف المصري الكبير


صمم متحف الطفل داخل المتحف المصري الكبير،بهدف لتوصيل الاطفال بالحضارة المصرية القديمة والتراث المصري،يركز على الطفل واثراء تجربتهم السايحية والثقافية عبر إتاحة بعض اللعب التفاعلية.


ويمكن للأطفال خلال الجولة بـ متحف الطفل ،الدخول إلى قاعة العرض التفاعلي ومكتبة والمسرح والحرف والصناعات ، بالإضافة إلى 6 فصول دراسية لعمل برامج وأنشطة مختلفة.


وخلال تجولك ستجد في قاعة العرض،تكنولوجي جيمز ومجموعة من البرديات للقراءة التى تمت إعادة صياغتها بشكل يثير شغف الطفل ،ببعرض 16 بردية، والتى تتضمن مجموعة من الألغاز موجودة بداخل البردية.


وتشمل الجولة بالمتحف ،عرض لوسائل التحنيط بطريقة شيقة عبر سيناريو عرض عالمي،يجمع بين العلم والإثارة والمعرفة،وبذلك يستسقي الطفل المعلومة بطريقة مبسطة.


وتقدر إدارة متحف الطفل زمن الجولة لتكون مدتها ٤٥ دقيقة ،لافتة أن السن  المناسب للمشاركة والحضور من سن ٦-١٢.

يذكر أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،موعد اعلان حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون الأول من نوفمبر القادم، بحضور رؤساء وملوك وقيادات العالم ،كما تشهد كافة الوزارات والأجهزة المعنية إستعداد ضخم للحفل.

