احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة

تزامناً من قرب الاحتفال بـ المتحف المصري الكبير،يتساءل الكثير عن طريقة حجز تذكرة دخول المتحف المصري الكبير أونلاين ،والأسعار الخاصة بها لكافة الفئات.

يستعرض "صدى البلد" طريقة حجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين، عبر خطوات بسيطة يمكنك الحصول على الخدمة بضغط زر لتستمتع بتجربة الزيارة.



عبر الدخول على الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير ،والذى يوضح أن ابتداءً من 4 نوفمبر المقبل سيعمل يومياَ عدا أيام السبت والأربعاء من الساعة 8:30 صباحاً حتى 7 مساءً ، وقاعات العرض من 9صباحاً حتى 6 مساءً ، على أن تكون آخر موعد لشراء التذاكر 5 مساءً.

حددت هيئة المتحف المصري الكبير، مواعيد العمل يومي السبت والأربعاء ليكون فتح المتحف من 8:30 صباحاً إلى 10مساءً ،وقاعات العرض 9صباحاً حتى 9 مساءً ،وآخر موعد لشراء التذاكر 8 مساءً.



وأثناء تواجدك بموقع المتحف المصري الكبير ، يمكنك الضغط على احجز الآن الخاص بقاعات العرض ، أو احجز الآن متحف الطفل.

خطوات حجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين



- الضغط على احجز تذكرتك الآن أو احجز تذكرة جولة إرشادية

- الضغط على حجز قاعات العرض.

-حدد تاريخ الحجز واضغط التالي.

- حدد الجنسية "مصرى -عربي - أجنبي ".

- حدد فئتك "بالغ -طالب –طفل".

- ادخل اسمك .

- ادخل الاسم الأخير.

- ثم البريد الالكتروني.

- ثم تأكيد البريد الإلكتروني.

- ادخل الجنسية.

- رقم الموبايل.

- اضغط التالي.

- ثم طريقة الدفع .



أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

-التذاكر العادية

للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.

للعرب والأجانب: 1450 جنيها للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.

-الجولات الإرشادية

للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.

للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.

للعرب والأجانب المقيمين: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.