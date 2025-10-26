قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسيف: آلاف الأطـ.ـفال في غزة يواجهون سوء التغذية .. فيديو
وزير الصحة يلتقي محافظ قنا لبحث إنشاء مستشفى للأورام في أبوتشت
الديهي: بلجيكا تحقق في واقعة مراقبة عناصر إخوانية لفندق إقامة الرئيس السيسي
أبو الغيط: منصب وزير الخارجية أصعب من أمين الجامعة العربية.. وسد النهضة نتيجة فوضى 2011
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
أخبار البلد

احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

تزامناً من قرب الاحتفال بـ المتحف المصري الكبير،يتساءل الكثير عن طريقة حجز تذكرة دخول المتحف المصري الكبير أونلاين ،والأسعار الخاصة بها لكافة الفئات.

يستعرض "صدى البلد" طريقة حجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين، عبر خطوات بسيطة يمكنك الحصول على الخدمة بضغط زر لتستمتع بتجربة الزيارة.


عبر الدخول على الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير ،والذى يوضح أن ابتداءً من 4 نوفمبر المقبل سيعمل يومياَ عدا أيام السبت والأربعاء من الساعة 8:30 صباحاً حتى 7 مساءً ، وقاعات العرض من 9صباحاً حتى 6 مساءً ، على أن تكون آخر موعد لشراء التذاكر 5 مساءً.

حددت هيئة المتحف المصري الكبير، مواعيد العمل يومي السبت والأربعاء ليكون فتح المتحف من 8:30 صباحاً إلى 10مساءً ،وقاعات العرض 9صباحاً حتى 9 مساءً ،وآخر موعد لشراء التذاكر 8 مساءً.


وأثناء تواجدك بموقع المتحف المصري الكبير ، يمكنك الضغط على احجز الآن الخاص بقاعات العرض ، أو احجز الآن متحف الطفل.

خطوات حجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين 


- الضغط على احجز تذكرتك الآن أو احجز تذكرة جولة إرشادية 
- الضغط على حجز قاعات العرض. 
-حدد تاريخ الحجز واضغط التالي. 
- حدد الجنسية "مصرى -عربي - أجنبي ".
- حدد فئتك "بالغ -طالب –طفل". 
- ادخل اسمك .
- ادخل الاسم الأخير.
- ثم البريد الالكتروني.
- ثم تأكيد البريد الإلكتروني.
- ادخل الجنسية. 
- رقم الموبايل. 
- اضغط التالي. 
- ثم طريقة الدفع .
 

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

 

-التذاكر العادية

للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.
للعرب والأجانب: 1450 جنيها للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.
للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.

-الجولات الإرشادية

للمصريين: 350 جنيها للبالغين، و175 جنيها للأطفال والطلاب وكبار السن.
للعرب والأجانب: 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب.
للعرب والأجانب المقيمين: 980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.

المتحف الكبير

