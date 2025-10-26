حديث العالم .. قصة المتحف المصري الكبير من البداية حتى يوم الحفل

ساعات فاصلة وينير العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، قصة كتبتها أيادي المصريين، لتخليد وترسيخ عظماء الأجداد من حضارة راسخة في عبق الزمان والتاريخ، شغف وولع بـ آثار حفرت بين الجدران لتروي عظمة الإرث الأثري.



فى هذا التقرير نعرض حكاية المتحف بداية من الفكرة وصولا إلى الافتتاح المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.



تاريخ إنشاء المتحف المصري الكبير



يعود التاريخ إلى تسعينيات القرن والتى بدأت أولي شرارة فكرة إنشاء متحف يطل على أهرامات الجيزة، لتنتقل من مجرد فكرة إلى وضع حجر الأساس في عام 2022، ليؤكد أن هناك تحرك جاد نحو الصرح المتحفي الأضخم في العالم، لتكون بداية حياة لـ إنشاء المتحف المصري الكبير.



فكرة تصميم المتحف المصري الكبير



تعود فكرة التصميم لإعلان الحكومة المصرية مسابقة عالمية ،لعمل أفضل تصميم للمتحف، ليفوز به مهندس معماري من أيرلندا ،والذى جاءت مخرجاته بشكل أشعة شمس ممتدة من قمم أهرامات الجيزة وتلتقي بشكل مخروطي ،لتشكل لنا الشكل الحالي للمتحف.



إشارة البدء في تنفيذ المتحف



بدأت أولي خطوات بناء المتحف المصري الكبير في مايو 2005 ،يدخل عملية تمهيد الأرض المطلة على الأهرامات، أعقبها أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010.



قرار إنشاء هيئة المتحف المصري الكبير



واستكمالاً لخطوات التنفيذ ،صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار.



تشكيل مجلس أمناء المتحف



صدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة الرئيس، وعضوية عدد من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين والمصريين، ويختص المجلس بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، ودعم ومتابعة نشاطه.

المتحف المصري الكبير



ويتولى إدارة المتحف مجلس برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من: الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار القانوني للوزير، إلى جانب عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات (الآثار، الاقتصاد، القانون، الإدارة، التعاون الدولي، والتسويق).

اكتمل تشييد مبنى المتحف، وفقاً لوزارة السياحة والآثار والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عدد من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

وأُنشئ المتحف ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

أوضحت وزارة السياحة والآثار ،أن المتحف يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.



موعد افتتاح المتحف المصري الكبير



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،موعد اعلان حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون الأول من نوفمبر القادم، بحضور رؤساء وملوك وقيادات العالم ،كما تشهد كافة الوزارات والأجهزة المعنية إستعداد ضخم للحفل.



أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير



للمصريين: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال والطلاب وكبار السن.

للعرب والأجانب: 1450 جنيها للبالغين، و730 جنيها للأطفال والطلاب.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيها للبالغين، و370 جنيها للأطفال والطلاب.



شاشات عرض في الميادين والشوارع

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن تخصيص شاشات عرض كبرى بالميادين والشوارع الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، لمشاركة المواطنين الاحتفال بحدث افتتاح المتحف المصري الكبير من خلال عرض البرومو الرسمي ولوجو الحفل وبث وقائع الافتتاح مباشرة.

وأوضح المحافظ أن شاشات العرض تم تحديدها في عدد من المناطق الحيوية، منها:

ميدان مصطفى محمود بالعجوزة، ميدان الجلاء بالدقي، جنوب الجيزة أمام جامعة القاهرة، أرض المطاحن بشارع فيصل، أمام مبنى وزارة الري بالوراق، ميدان النافورة بطريق المريوطية بالطالبية، ميدان الكيت كات بإمبابة، أمام حديقة سفاري بالمنيرة، ميدان مجلس المدينة بأوسيم، شارع البنك بكرداسة، مركز شباب أبو النمرس، مدخل شارع النيل السعيد بالبدرشين، وأمام مجلس مدينة الحوامدية.

79 عازف يشارك في أوركسترا الحفل ويحي الحفل أوركسترا ستكون بقيادة الموسيقار ناير ناجي وتاليف هشام نزيه ويشارك فيها عازفين من 79 دولة وبها 121 عازف مصري.