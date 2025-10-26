قناع توت عنخ آمون ينير أضواء المتحف المصري الكبير .. ماقصتة

الملك الذهبي توت عنخ آمون قصة تداولتها شاشات السينما،وبطل افتتاح المتحف المصري الكبير،عملاق الشهرة والحيرة في تفاصيل حياته .

ونغوص معاً في قلب التاريخ لنستعرض القطع الآثرية الأهم بين أكثر من 5 آلاف قطعة في مجموعة الملك توت عنخ آمون ،وهو الـ"قناع الذهب" .

قناع الملك توت عنخ آمون



صنف القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون والذى يزين قاعته في المتحف المصري الكبير،بـ القناع الجنائزي للملك المصنوع من الذهب ومُطعم بالأحجار الكريمة والزجاج الملون.

قناع الملك توت عنخ آمون



إكتشفه عالم الأثار الإنجلزيى هوارد كارتر عام 1925 ،أثناء دخوله لمقبرة الملك ،والذى وزن قرابة 10.23 كيلوجرام وارتفاع 54 سمنتيمتر ،ذات إطلاله ذهبية فائقة .

ويُعد القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون رمز لحماية روح الملك بالإضافة إلى تأمين رحلتة إلى العالم الآخر،وهناك كانت تكمن فلسفة صنع القناع .

ورصع قناع الملك وعينية بـ الأحجار الكريمة مثل اللازورد والكوارتزيت والأوبسيديان ،وحين النظر إلى الجزء الخلفي للقناع ستجد خطوط طولية من الأعلى إلى الأسفل.

تنص الخطوط الطولية بعض من الكتابة الهيروغليفية، كتبت من نصوص كتاب "الخروج في النهار" أو"كتاب الموتى"، والتى تصنف بـ النصوص الدينية الجنائزية .