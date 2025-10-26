قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العصر الرقمي وما شهده من انفتاح ساهم بانتشار الأفكار الإلحادية
قبل الساعة 10 مساء .. موعد إغلاق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025
ريال مدريد يحسم الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 بالدوري الإسباني
أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها
الاحتلال يقتحم بلدة الرام ومحيط قلنديا.. وإصابة 12 جنديا إسرائيليا قرب حدود غزة
أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية
موعد إجازة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز
تفاصيل مواد سنة أولى بكالوريا.. ماذا يدرس الطلاب هذا العام؟
هل يجوز للزوجة شراء الذهب من مصروف البيت؟.. أمين الإفتاء يجيب
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. ارتفاع بورصات مصر وقطر وتراجع السعودية والكويت
هيتجنن وينزل الملعب.. شوبير يطمئن الجماهير علي حالة إمام عاشور
قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير
أخبار البلد

قصة قطعة أثرية عمرها 700 ألف سنة تظهر في المتحف المصري الكبير

محمد الاسكندرانى

المتحف المصري الكبير ، الصرح المتحفي الأكبر في العالم يحوي داخل جدرانة وقاعاته الشامخة، قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى 700 آلآف سنة ،لن تراها سوي في مصر.

قطع آثرية عمرها 700 ألف سنة 


قال أحمد عامر خبير الآثار لـ"صدى البلد"، إن من القطع الأثرية النادرة المقرر عرضها في أحد قاعات المتحف المصري الكبير، فأس حجرية عمرها 700 ألف سنة عصر ما قبل التأريخ، لافتاً إلى إنه تم اكتشافها في منطقة العباسية.


أوضح الخبير الأثري أن افتتاح المتحف المصري الكبير أصبح حديث أوساط علماء الآثار حول العالم، إضافة إلى الزخم الإعلامي حول الحدث العالمي ، مؤكداً مصر أثبتت أن تاريخها لا يضاهيه تاريخ.

أشار إلى القطع الأثرية الأهم بـ المتحف المصري الكبير، مجموعة توت عنخ آمون بالإضافة إلى القطع الآثيرة الثقيلة بالدرج العظيم،ولايمكن أن ننسي مركب الملك خوف ،المعروفة لدى العامة بـ "مركب الشمس".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،موعد اعلان حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون الأول من نوفمبر القادم، بحضور رؤساء وملوك وقيادات العالم ،كما تشهد كافة الوزارات والأجهزة المعنية استعداد ضخم للحفل.

وأُنشئ المتحف ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن المتحف يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، إضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني. 

