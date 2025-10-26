محافظ القاهرة يتفقد آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاعمال النهائية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري في إطار خطة الدولة لابراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية له استعدادًا لافتتاحه .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمى لهذا الصرح العظيم حيث يجرى الإنتهاء من تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة التى تبين تاريخ القاهرة على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس ، وتضمنت دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمى لافتتاح المتحف الكبير .

وأكد محافظ القاهرة على أن المحافظة حريصة على إبراز الوجه الجمالي للمناطق والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير بما يليق بمكانة المتحف كأكبر مشروع ثقافى يتم إقامته في العالم.