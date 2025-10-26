قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تبهر العالم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

تعيش مصر في هذه الأيام أجواءً من الترقب والفخر، استعدادًا لحدث عالمي غير مسبوق، يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر وأضخم المشروعات الثقافية والأثرية في العالم، ومن المقرر أن يُفتتح رسميًا يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية عالمية تمتد لثلاثة أيام متتالية، يحضرها قادة دول وشخصيات دولية بارزة.


حدث عالمي على أرض مصر

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، حيث سيشكل منصة عالمية للفنون والآثار المصرية، تجمع بين عراقة التاريخ المصري القديم والحداثة التكنولوجية التي تواكب روح العصر.

المتحف المصري الكبير.. بوابة الحضارة الفرعونية إلى العصر الرقمي

ومن المنتظر أن يحظى حفل الافتتاح بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لما يحمله من رمزية حضارية تؤكد مكانة مصر الثقافية على الساحة الدولية.

تحفة معمارية تجمع الماضي بالمستقبل

ويمثل المتحف المصري الكبير أيقونة معمارية فريدة صممت بأحدث التقنيات العالمية، ليكون نافذة مفتوحة على التاريخ المصري الممتد لآلاف السنين.

كما يضم المتحف آلاف القطع الأثرية النادرة التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، من بينها مقتنيات الملك توت عنخ آمون، إلى جانب قاعات عرض حديثة مزودة بتقنيات الواقع الافتراضي والعرض التفاعلي.

افتتاح رسمي وزيارات عامة

ومن المقرر أن تُختتم الاحتفالية يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، على أن تُفتح أبواب المتحف أمام الزوار رسميًا بداية من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ليبدأ فصل جديد في التواصل بين مصر والعالم عبر جسور الثقافة والحضارة.

المتحف المصري الكبير

رسالة مصر للعالم

بهذا الافتتاح، تؤكد مصر أنها لا تزال حاضنة الحضارة ومهد التاريخ الإنساني، قادرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة في مشروع يُبرز عبقرية الإنسان المصري وإبداعه المتواصل عبر العصور.

في هذا السياق، أعلنت وزارة السياحة والآثار غلق المتحف مؤقتًا أمام الجمهور بدءًا من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر، لاستكمال كافة التجهيزات التنظيمية واللوجستية وضمان تقديم تجربة استثنائية للزوار.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة

يفتح لك أبواب الرزق المغلقة.. ردّد هذا الذكر واستعد لألوان الأرزاق كلها

شيكوبانزا

إعلامي: مدير الكرة بالزمالك يوقع عقوبة مالية على شيكوبانزا

الأهلي

ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الأهلي

يد الزمالك

بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات نصف نهائي السوبر المصري لليد

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

