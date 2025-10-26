قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسافرون للسياحة: المتحف المصري الكبير شعاع حضاري جديد من أرض مصر للعالم

عاطف عبد اللطيف
عاطف عبد اللطيف
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر إن العالم بأسره ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، ليكون منارة جديدة للحضارة المصرية وشاهدًا على عظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين.

وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أنه رغم كل التحديات الإقليمية والعالمية، نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتمام هذا الصرح الثقافي العظيم الذي يعكس إرادة الأمة المصرية وقدرتها على تحويل الحلم إلى واقع يبهر العالم.

وأكد عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة  والفن و المنتج السينمائي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة ضوء وأمل من أرض الأهرامات إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا الصرح لن يكون مجرد متحف، بل منارة حضارية تشع بالنور من قلب مصر إلى كل القارات، حاملةً إرث الإنسانية وحكمة أجداد الفراعنة الذين أبدعوا في العلم والفن والهندسة منذ فجر التاريخ.

وأوضح أن المتحف الكبير هو أعظم إنجاز ثقافي في العصر الحديث، فهو يجمع بين التراث والحداثة، ويُعد تجسيدًا لإصرار الدولة المصرية على مواصلة البناء رغم كل الصعاب، مقدمًا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة على هذا الإنجاز الذي سيبقى علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

واقترح د. عاطف عبد اللطيف إنتاج فيلم سينمائي عالمي يتناول تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، يُصور في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بمشاركة نجوم عالميين، ليكون العمل بمثابة منارة فنية وسينمائية لمصر في الخارج.

وأشار إلى أن الفيلم سيُعرض في كافة أنحاء العالم ليُبرز عظمة مصر ويعزز مكانتها كأحد أهم مراكز الحضارة والسينما والسياحة في العالم.

وأضاف عاطف عبد اللطيف أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في الترويج لمصر، حيث يجمع بين السينما والسياحة والثقافة في رسالة واحدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون عاصمة للسينما والسياحة الثقافية في المنطقة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن الشعاع الذي سينطلق من المتحف الكبير سيكون امتدادًا لشعاع الحضارة المصرية القديمة، يضيء العالم من جديد، ويدعو البشرية كلها لاكتشاف عظمة مصر — أرض التاريخ و الحضارة و النور والفن.

الدكتور عاطف عبد اللطيف جمعية مسافرون للسياحة اخبار مصر المتحف المصري الكبير الرئيس عبدالفتاح السيسي التحديات الإقليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ندوة بتربية الإسكندرية

خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة.. ندوة توعوية بتربية الإسكندرية

شواطي مطروح والساحل الشمالى

الموج عالي والأجواء خريفية .. تفاصيل حالة الطقس في مطروح

جولة بمديرية أوقاف الإسكندرية

سرعة إنجاز المعاملات.. وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة لمتابعة سير العمل

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد