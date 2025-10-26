مسافرون للسياحة: المتحف المصري الكبير شعاع حضاري جديد من أرض مصر للعالم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة و السفر إن العالم بأسره ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف أثري في العالم، ليكون منارة جديدة للحضارة المصرية وشاهدًا على عظمة التاريخ المصري الممتد عبر آلاف السنين.

وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أنه رغم كل التحديات الإقليمية والعالمية، نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إتمام هذا الصرح الثقافي العظيم الذي يعكس إرادة الأمة المصرية وقدرتها على تحويل الحلم إلى واقع يبهر العالم.

وأكد عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والفن و المنتج السينمائي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة ضوء وأمل من أرض الأهرامات إلى العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا الصرح لن يكون مجرد متحف، بل منارة حضارية تشع بالنور من قلب مصر إلى كل القارات، حاملةً إرث الإنسانية وحكمة أجداد الفراعنة الذين أبدعوا في العلم والفن والهندسة منذ فجر التاريخ.

وأوضح أن المتحف الكبير هو أعظم إنجاز ثقافي في العصر الحديث، فهو يجمع بين التراث والحداثة، ويُعد تجسيدًا لإصرار الدولة المصرية على مواصلة البناء رغم كل الصعاب، مقدمًا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة على هذا الإنجاز الذي سيبقى علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

واقترح د. عاطف عبد اللطيف إنتاج فيلم سينمائي عالمي يتناول تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، يُصور في منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بمشاركة نجوم عالميين، ليكون العمل بمثابة منارة فنية وسينمائية لمصر في الخارج.

وأشار إلى أن الفيلم سيُعرض في كافة أنحاء العالم ليُبرز عظمة مصر ويعزز مكانتها كأحد أهم مراكز الحضارة والسينما والسياحة في العالم.

وأضاف عاطف عبد اللطيف أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في الترويج لمصر، حيث يجمع بين السينما والسياحة والثقافة في رسالة واحدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات لتكون عاصمة للسينما والسياحة الثقافية في المنطقة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن الشعاع الذي سينطلق من المتحف الكبير سيكون امتدادًا لشعاع الحضارة المصرية القديمة، يضيء العالم من جديد، ويدعو البشرية كلها لاكتشاف عظمة مصر — أرض التاريخ و الحضارة و النور والفن.