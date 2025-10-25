قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيريرا على المحك.. مصير مدرب الزمالك مرهون بالفوز ببطولة السوبر
صلاح ضمن قائمة الأفضل.. نجم ليفربول يختار 3 أجنحة يتصدرهم يامال
الرئيس السيسي: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يجب أن يعكس حجم التطور بالدولة
وزير قطاع الأعمال يتابع جهود التوافق مع آلية الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات
رئيس حقوق الإنسان تستقبل سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون
نتائج التحاليل تحسنت .. مستجدات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
بحضور الرئيس السيسي.. انطلاق احتفالية مصر وطن السلام اليوم
نجوم الفن يشاركون في احتفالية «مصر وطن السلام» بحضور الرئيس السيسي اليوم
وزارة التربية والتعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "تنمية مهارات اللغة العربية"
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-10-2025
صرح عالمي.. الرئيس السيسي يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير
عصمت: مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي
أخبار البلد

شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم

محمد الاسكندرانى

كثفت شركات السياحة وغرفة الشركات دعايتها لحث المواطنين الراغبين في الحج السياحي على سرعة التقدم إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وقامت غرفة الشركات بتوزيع الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

وأكدت الغرفة أن الضوابط تشمل كافة الآليات التي تحكم وتنظم الحج وتضمن كافة حقوق المواطن وتسعى لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة بخدمات متميزة.

الحج السياحي 2026

وتضمنت ضوابط الحج السياحي عدة التزامات علي شركات السياحة خاصة التزامها بالضوابط التي تصدرها كافة الجهات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات الحج , وأيضا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها، والضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

وحددت الضوابط يوم 30 أكتوبر الحالي موعدا نهائيا لتسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي على أن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل وهو موعد نهائي لن يسمح بتغييره.

وألزمت الضوابط شركات السياحة بتوقيع عقد مع كل حاج علي حدة، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة وتكلفتها والخدمات المقدمة خلالها ، على أن تلتزم الشركات بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف البرامج الواردة بضوابط الوزارة على أن تتم معاقبة المخالفين , كما تلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها دون تغيير.

ونصت الضوابط على أنه يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد الموقع بين الشركة وكل حاج على حـدة علـى الموقـع الإلكتروني للوزارة، متضمنا كافـة تفاصـيل بـرنامج الحـج طبقا لنموذج العقد الموحد المعـد بمعرفـة غرفـة الشــركات ويشمل الخدمات ـ نوعية التسكين ـ الوجبات ـ الإنتقالات ـ وسيلة السفر ـ إسـم شـركة الطـيران ـ مينـاء السفر والعودة وتاريخهما ـ مـدة البرنامج ـ مستوى الطوافة".

