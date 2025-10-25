شركات السياحة: ضوابط الحج تضمن حقوق الحجاج وراحتهم وسلامتهم

كثفت شركات السياحة وغرفة الشركات دعايتها لحث المواطنين الراغبين في الحج السياحي على سرعة التقدم إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وقامت غرفة الشركات بتوزيع الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

وأكدت الغرفة أن الضوابط تشمل كافة الآليات التي تحكم وتنظم الحج وتضمن كافة حقوق المواطن وتسعى لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة بخدمات متميزة.

الحج السياحي 2026

وتضمنت ضوابط الحج السياحي عدة التزامات علي شركات السياحة خاصة التزامها بالضوابط التي تصدرها كافة الجهات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات الحج , وأيضا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها، والضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.

وحددت الضوابط يوم 30 أكتوبر الحالي موعدا نهائيا لتسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي على أن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل وهو موعد نهائي لن يسمح بتغييره.

وألزمت الضوابط شركات السياحة بتوقيع عقد مع كل حاج علي حدة، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة وتكلفتها والخدمات المقدمة خلالها ، على أن تلتزم الشركات بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف البرامج الواردة بضوابط الوزارة على أن تتم معاقبة المخالفين , كما تلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها دون تغيير.

ونصت الضوابط على أنه يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد الموقع بين الشركة وكل حاج على حـدة علـى الموقـع الإلكتروني للوزارة، متضمنا كافـة تفاصـيل بـرنامج الحـج طبقا لنموذج العقد الموحد المعـد بمعرفـة غرفـة الشــركات ويشمل الخدمات ـ نوعية التسكين ـ الوجبات ـ الإنتقالات ـ وسيلة السفر ـ إسـم شـركة الطـيران ـ مينـاء السفر والعودة وتاريخهما ـ مـدة البرنامج ـ مستوى الطوافة".