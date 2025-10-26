قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته من تركيا
التعليم العالي: استقبال وفد إفريقي بفرع البحر المتوسط بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
مدبولي: إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي
الكشف عن هوية الملياردير المتبرع بدفع رواتب الجيش الأميركي خلال الإغلاق الحكومي
غضب أحمر في ليفربول.. ماذا يحدث داخل فريق محمد صلاح؟
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي
«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر
غزة تواجه حرب البقاء وسط تدمير شامل وانهيار الخدمات الأساسية
الفيومي: القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الغزل والنسيج الحكومي
الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار
أخبار البلد

ورشة عمل لوكلاء السياحة البيلاروس بالمدن الكبري للترويج للمقصد المصري

السياحة والآثار :ورشة عمل لوكلاء السياحة البيلاروس بالمدن السياحية المصرية
السياحة والآثار :ورشة عمل لوكلاء السياحة البيلاروس بالمدن السياحية المصرية
محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل لعدد 50 وكيل سياحي بيلاروسي للترويج للمقصد السياحي المصري، بمدن كل من العلمين الجديدة والقاهرة والإسكندرية، وذلك بالتعاون مع Intercity، أحد أكبر وأهم منظمي الرحلات بالسوق البيلاروسي.

يأتي تنظيم هذه الورشة فى إطار تنفيذ استراتيجة الوزارة لإبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية بالمقصد المصري مما يجعل مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات التي لا مثيل لها في العالم تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهي"، بالإضافة إلى تنويع الأسواق السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.

ترويج السياحة المصرية 

 

وتهدف هذه الورشة إلى تعريف السائح البيلاروسي بالمقاصد السياحية الجديدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تتمتع به مدينة الإسكندرية من مقومات شاطئية وثقافية وترفيهية وكذلك مدينة القاهرة ذات التراث الثقافى الثري والرحلات النيلية والترفيهية وغيرها من مقومات سياحية تجعل التجربة السياحية فريدة وغنية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن السوق البيلاروسي يعد من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للمقصد المصري، ولاسيما في ظل التزايد الملحوظ في حجم الطلب السياحي منه وخاصة إلى المقاصد الشاطئية، علاوة على زيادة حركة الطيران العارض القادمة منه إلى عدد من المدن السياحية المصرية.

كما أوضح أن الهيئة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية للمقصد المصري بالتعاون Intercity، ومن بينها تنفيذ حملة ترويجية مشتركة واستضافة مجموعة من الوكلاء السياحيين والمؤثرين من بيلاروسيا في رحلات تعريفية لمصر.

ويشهد السوق البيلاروسي تسيير رحلات طيران عارض يومياً من العاصمة منسك إلى كل من مدينتي شرم الشيخ والغردقة، هذا بالإضافة إلى قيام Intercity بتسيير ثلاث رحلات شهرياً إلى مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.

