شريف فتحي يبحث مع نظيره الأنجولي في بروكسل تعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات لتطوير القطاع السياحي

عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي لقاءً مع وزير السياحة الأنجولي ماركو دي خيسوس لوبيز، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى السياحة العالمي المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وأنجولا في مجالات السياحة والاستثمار السياحي، إلى جانب بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير القطاع السياحي الأنجولي.

كما تمت الإشارة - خلال الاجتماع - إلى الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في أبريل الماضي، وما عكسته من متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الأنجولي، تقدير بلاده للاستثمارات المصرية القائمة في أنجولا في عدد من القطاعات، معرباً عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وشارك في اللقاء المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد فرج المشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين ودول الإشراف التابعة.