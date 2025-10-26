قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوحات مضيئة لتاريخ مصر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟

يترقب عشاق الحضارة الفرعونية، يوم الأول من نوفمبر المقبل ، موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، تجرى حاليا الاستعدادات النهائية لحفل افتتاحه الأسطوري . 

استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم يحوى آثارا لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري لقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي، و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، لافتا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية، والذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية.

رفع كفاءة طريق المطار 

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم برفع كفاءة طريق مطار القاهرة استعدادًا لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصرى الكبير .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن طريق المطار من المسارات الرئيسية لحركة الوفود الرسمية والسياحية خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وأول ما يقابل القادم إلى مصر.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن أعمال رفع الكفاءة شملت دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات، وأرصفة الجزر الوسطى ، وإعادة تخطيط الطرق، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء، وتطوير اللاند سكيب، ومراجعة الإنارة وتكثيف التشجير، وعمل صيانة شاملة للمزروعات ، بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق.

تخصيص شاشات عرض لبث مواد ترويجية عن المتحف

أشار محافظ القاهرة إلى إنه سيتم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير  بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر ، وبصلاح سالم - اتجاه المطار ، وبجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر ، وأعلى الجبلاية( كوبري أكتوبر )، وبجوار برج أم كلثوم ، وأمام مطلع كوبرى ١٥ مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.

تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة

أكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتكثيف الجهود استعدادًا للافتتاح الرسمى لهذا الصرح العظيم حيث يجرى الإنتهاء من تركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة التى تبين تاريخ القاهرة على مر العصور على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تمت بالتعاون مع جامعة عين شمس ، وتضمنت دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بالحدث العالمى لافتتاح المتحف الكبير  .

الحضارة الفرعونية افتتاح المتحف المصري موعد افتتاح المتحف المصري الرؤية البصرية

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

