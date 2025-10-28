قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد
التمثيل التجاري المصري في نيودلهي يبحث فرص التعاون والاستثمار مع كبرى شركات النسيج الهندية
طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك.. بعد قليل
اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مواصلة اختبارات المتقدمين للعمل في مهنة "حداد مسلح" الخليج

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

تواصل وزارة العمل تنظيم الاختبارات المهنية للمتقدمين للعمل في مهنة حداد مسلح بإحدى الدول الخليجية، وذلك بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور.

تأتي هذه الاختبارات ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا بتوفير فرص عمل  بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل ، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، حيث تُجري لجان فنية متخصصة تقييمًا شاملًا لمهارات الشباب المتقدمين، تمهيدًا لاختيار الأكفأ منهم للسفر والعمل بالخارج.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوظائف المطروحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مؤكدة حرص الوزارة على ضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية وتُعزز من سمعتها في الأسواق الخارجية.

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

أطباء السودان: الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الصحية في الفاشر

الخارجية السودانية: مليشيا الدعم السريع ترتكب عمليات قتل عنصري

تأجيل 1400 رحلة جوية مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

