أسماء المصابين الـ 18 في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا - قنا
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

بعد قرار وزير العمل الأخير.. كيف تصدى القانون للمنشآت الرافضة تطبيق إجراءات التفتيش و السلامة المهنية ؟

وزير العمل
أميرة خلف

ضمانا لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد،  توجه وزير العمل محمد جبران إلى أحد مواقع العمل بعد تلقيه تقارير تفيد برفض شركتين مقاولات تنفيذ إجراءات التفتيش.


وأصدر الوزير توجيهاته بوقف العمل فورًا وتحرير المخالفات طبقًا لقانون العمل الجديد، مؤكدًا أن استئناف النشاط لن يتم إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.


وأكد وزير العمل أن حملات التفتيش ستتوالى بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لمتابعة بنود التعاقد، وأنواع العقود، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتصاريح عمل الأجانب، مشيرًا إلى أنه سيكون على رأس هذه الحملات بنفسه، تأكيدًا لحرص الوزارة على تنفيذ القانون بكل حزم وعدالة.

في هذا الصدد، تضمن قانون العمل الجديد، عدة مهام لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف تعزيز دوره في مراقبة بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بمعايير الأمان، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين ويحد من المخاطر داخل أماكن العمل.

حيث نصت المادة 257 من القانون على أنه على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سـبيل أداء عملهم:


- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علـى العمـال بالمنـشآت للتأكـد من ملاءمة ظروف العمل .


- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـلامة وصـحة العمـال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ،وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .

- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتـيش لتحليـل أسباب الحوادث .

- الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

-الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة .

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش الـسلامة والـصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العـاملين فـى تقاضي أجورهم .


وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإ لغاء الإغلاق ، أو الإيقـاف فـور زوال أسباب الخطر . 

قانون العمل الجديد التفتيش السلامة المهنية شركات الحد الأدنى للأجور

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

انطلاق المؤتمر الافتتاحي للموسم التاسع لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) بجامعة أسيوط

انطلاق المؤتمر الافتتاحي للموسم التاسع لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC) بجامعة أسيوط

مشغولات يدوية وتراثية.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أجنحة المعرض الزراعي

وزير الثقافة يتفقد المركز القومي لثقافة الطفل والمركز القومي للسينما

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

