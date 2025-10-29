بدء تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة غدا الساعة 12

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر 2025، فى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذى يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، ليبدأ تطبيق التوقيت الجديد اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.



وأعلن مجلس الوزراء، بدء العمل رسميا بـ التوقيت الشتوي على أن يكون اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب القانون رقم 34 لسنة 2023، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025، في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق هذا العام 30 أكتوبر 2025، ليبدأ تطبيق التوقيت الجديد اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث اختارت الدولة يوم الجمعة، لبدء العمل بالتوقيت الصيفى أو الشتوي، لتقليل فرص حدوث أي اضطرابات أو أخطاء تتعلق بتغيير الوقت، ومنح المواطنين فرصة كافية للتأقلم مع التغيير دون التأثير على سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات.

فيما أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها بشأن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025/2026، اعتبارًا من نهاية يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، أي اعتبارًا من ليلة الجمعة 31 أكتوبر 2025، وفقًا للتعليمات الصادرة في الجداول رقم (1) بتاريخ 25 أبريل 2025 بشأن تنظيم العمل.