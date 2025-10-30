ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تقوم صاحبة الجلالة الملكة ماري، ملكة الدنمارك، بزيارة إلى القاهرة لحضور حفل الإفتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر بعد غد السبت.

وقال السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك لدى مصر ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، : "يشرفنا أن نشارك مصر احتفالها بافتتاح هذا الصرح الثقافي الإستثنائي".

وأضاف أن الدنمارك تتطلع إلى تعميق روابطها الثقافية مع مصر، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في حفظ التراث، ومشاركة هذه اللحظة التاريخية مع الأجيال القادمة.

وذكرت سفارة الدنمارك بالقاهرة أن زيارة الملكة تؤكد على عمق العلاقات الثقافية والدبلوماسية الممتدة بين مملكة الدنمارك وجمهورية مصر العربية، وتجدد إلتزام البلدين بالتعاون الثقافي، وحماية التراث، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضحت أن صاحبة الجلالة الملكة ماري تُعرف بدورها البارز في الدبلوماسية الثقافية والقضايا الاجتماعية، حيث تساهم بفعالية في تعزيز التفاهم بين الثقافات من خلال عملها الإنساني والدبلوماسي.

وتؤكد هذه الزيارة على متانة العلاقة بين مصر والدنمارك، وعلى الطموح المشترك لتعزيزها وتطويرها بشكل أكبر.

وكانت الملكة ماري قد إلتقت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوبنهاجن خلال زيارته التاريخية إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، حيث وقّع البلدان إتفاقية شراكة إستراتيجية أرست الأساس لتعاون أوثق في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإنتقال الأخضر، بما يعكس الإلتزام المشترك بالإبتكار والتنمية المستدامة والإزدهار المتبادل.