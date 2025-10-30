أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

في عالم مليء بالضوضاء، حيث أصبحت السوشيال ميديا ساحة مزدحمة بالتحديات والمظاهر الزائفة، ظهرت الحاجة نبيلة، "بلبل الشرقية"، كصوت مميز يخاطب قلوب الناس.

الموضوع اعمق من مجرد ان حاجتنا نبيلة سيدة بسيطة من الريف المصري، بل هي رمز للبساطة والعفوية التي افتقدتها حياتنا اليومية.

الناس اشتاقت إلى رؤية وجوه تشبهها، إلى سماع أصوات تشبه أصواتها. وفي هذا العالم المتغير، الحاجة نبيلة جاءت لتذكرنا بأن البساطة ليست عيبًا، بل هي قوة.

“البامية شوكتني .. وهات إيدك يا ولا وتعالى نجري”، هذه العبارات التي أصبحت تتردد بقوة على السوشيال ميديا ، ليست مجرد كلمات، بل هي دعوة للعودة إلى جذورنا، إلى تلك اللحظات التي كانت فيها الحياة أكثر دفئًا وبساطة.

الحاجة نبيلة لا تمثل فقط نفسها، بل تمثل كل امرأة مصرية فلاحية عاشت حياتها بعفوية، وواجهت تحدياتها بابتسامة صادقة.

انتشار فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن مجرد صدفة، بل يعكس حاجة الناس إلى محتوى يُشعرهم بأن هناك من يشبههم.

ففي وقت أصبحت فيه السوشيال ميديا مليئة بالمثالية الزائفة، جاءت الحاجة نبيلة لتُعيدنا إلى الواقع، لتُذكرنا بأن الجمال يكمن في البساطة، وأن العفوية الحقيقية لها سحر لا يمكن مقاومته.

ولأنها تمثلنا. هي سيدة بسيطة، بملامح تحمل حكايات الريف المصري، وبصوت يحمل عبق الأرض والحقول

في كل حركة وكلمة منها، نجد أنفسنا، نجد أمهاتنا وجداتنا.

الأمر الذي يجعل الحاجة نبيلة مميزة هو قدرتها على الوصول إلى قلوب الناس دون تكلف..وما اكثر التكلف على كل منصات السوشيال ميديا والذى اصبح عبء نفسيا حقيقيا علينا جميعا .

هي ليست نجمة سينما، ولا مؤثرة على السوشيال ميديا، لكنها استطاعت أن تكون نجمة في قلوبنا لأنها ببساطة "واحدة مننا".

فيديوهات الحاجة نبيلة تعيد إلينا ذكريات الطفولة، حيث كانت الحياة أكثر هدوءًا، والناس أكثر قربًا من بعضها. رسالتها غير المعلنة هي أن نحتفل ببساطتنا، وأن نتوقف عن السعي وراء المثالية الزائفة.