التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
مقالات

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

احمد عبد القوى
احمد عبد القوى
أحمد عبد القوى

في عالم مليء بالضوضاء، حيث أصبحت السوشيال ميديا ساحة مزدحمة بالتحديات والمظاهر الزائفة، ظهرت الحاجة نبيلة، "بلبل الشرقية"، كصوت مميز يخاطب قلوب الناس.

الموضوع اعمق من مجرد ان  حاجتنا نبيلة سيدة بسيطة من الريف المصري، بل هي رمز للبساطة والعفوية التي افتقدتها حياتنا اليومية.

الناس اشتاقت إلى رؤية وجوه تشبهها، إلى سماع أصوات تشبه أصواتها. وفي هذا العالم المتغير، الحاجة نبيلة جاءت لتذكرنا بأن البساطة ليست عيبًا، بل هي قوة.

“البامية شوكتني .. وهات إيدك يا ولا وتعالى نجري”، هذه العبارات  التي أصبحت تتردد بقوة على السوشيال ميديا  ، ليست مجرد كلمات، بل هي دعوة للعودة إلى جذورنا، إلى تلك اللحظات التي كانت فيها الحياة أكثر دفئًا وبساطة.

 الحاجة نبيلة لا تمثل فقط نفسها، بل تمثل كل امرأة مصرية فلاحية عاشت حياتها بعفوية، وواجهت تحدياتها بابتسامة صادقة.

انتشار فيديوهاتها  على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن مجرد صدفة، بل يعكس حاجة الناس إلى محتوى يُشعرهم بأن هناك من يشبههم. 

ففي وقت أصبحت فيه السوشيال ميديا مليئة بالمثالية الزائفة، جاءت الحاجة نبيلة لتُعيدنا إلى الواقع، لتُذكرنا بأن الجمال يكمن في البساطة، وأن العفوية الحقيقية لها سحر لا يمكن مقاومته.

ولأنها تمثلنا. هي سيدة بسيطة، بملامح تحمل حكايات الريف المصري، وبصوت يحمل عبق الأرض والحقول

 في كل حركة وكلمة منها، نجد أنفسنا، نجد أمهاتنا وجداتنا. 

الأمر الذي يجعل الحاجة نبيلة مميزة هو قدرتها على الوصول إلى قلوب الناس دون تكلف..وما اكثر التكلف على كل منصات السوشيال ميديا والذى اصبح عبء نفسيا حقيقيا علينا جميعا . 

هي ليست نجمة سينما، ولا مؤثرة على السوشيال ميديا، لكنها استطاعت أن تكون نجمة في قلوبنا لأنها ببساطة "واحدة مننا". 

فيديوهات الحاجة نبيلة تعيد إلينا ذكريات الطفولة، حيث كانت الحياة أكثر هدوءًا، والناس أكثر قربًا من بعضها. رسالتها غير المعلنة هي أن نحتفل ببساطتنا، وأن نتوقف عن السعي وراء المثالية الزائفة. 

غناء تراث الحاجة نبيلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

العاملين بشركة دسوكو

نقيب البترول: دسوكو نموذج للتميز والسلامة وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني

مشروع جديد

تزامنًا مع المتحف المصري الكبير.. لأول مرة مشروع عقاري مستوحى من التراث الفرعوني

نادي ضباط المراقبة الجوية

تقديرا لجهوده.. المراقبون الجويون يكرمون رئيس شركة الملاحة.. صور

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد