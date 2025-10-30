الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية استثمار جديدة ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والسعودية، إلى جانب مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الاستثمار الأردنية، اليوم /الخميس/، أن مراسم التوقيع حضرها وزير الاستثمار الدكتور طارق أبوغزالة ونظيره السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين، كما شهدت الفعالية اجتماعًا مع ممثلي 21 شركة سعودية.

وأكد الدكتور أبوغزالة أن تعديل الاتفاقية الاستثمارية يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تعزز الشفافية وتحمي المستثمرين وحقوق الدولة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن شهدت نموًا بنسبة 5.6% خلال السنوات الأربع الماضية، مضيفا أن السعودية تستحوذ على نحو 7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، مستفيدة من الحوافز والإعفاءات التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الأردني.

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية ستسهم في تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية عبر الابتكار والبنية التحتية الحديثة، بما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال في البلدين.

ولفت أبوغزالة، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية ورؤية السعودية 2030 تلتقيان في أهداف واضحة قابلة للقياس، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على تفعيل الاتفاقيات عبر خطة عمل مشتركة تتضمن مشروعات في قطاعات الطاقة، النقل، الخدمات اللوجستية، السياحة، والتقنيات الحديثة.