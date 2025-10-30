أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

سيدة في منتصف العمر لديها 3 أبناء، وواحدة من أشهر بائعي الأسماك المملحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعرف بأم مكة، جاء ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي ليثير ضدها الاتهامات ببيع الأسماك الفاسدة بالرغم من شهرتها خاصة بفضل ارتباطها ببعض المشاهير مثل الفنانة وفاء عامر، التي دعمتها في عدة مناسبات، وتجني أم مكة أموالًا طائلة، حتى تورط اسمها في الحديث عن تجارة الأعضاء، قبل أن يتم القبض عليها وتواجه اليوم مصيرها في أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية.

تصدرت أم مكة مواقع التوصل الاجتماعي سواء بسبب مشاجراتها مع الآخرين أو بسبب مقاطع تظهرها وهي تعد وجبة الفسيخ لأطفالها، وبدأت في البث المباشر على «تيك توك»، وتلقت دعمًا كبيرًا من المتابعين، مما ساعدها على شراء مصوغات ذهبية وشقة وسيارة فارهة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مكاسبها.

وتأتي القضية اليوم التي تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمتها بنشر مقاطع فيديو تضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة لأحكام القانون.