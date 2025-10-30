عاصفة الحريديم في القدس.. احتجاجات حاشدة تهز إسرائيل بسبب تجنيد المتشددين

شهدت مدينة القدس، اليوم الخميس، تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف من أتباع التيار اليهودي الحريدي (اليهود المتشددين دينيًا)، احتجاجًا على مساعي الحكومة الإسرائيلية لإلزام شبابهم بالخدمة العسكرية الإلزامية، بعد عقود من الإعفاء.

وقد أدت التظاهرة إلى شلل جزئي في حركة المواصلات العامة، بعدما توافد المحتجون من مختلف المدن الإسرائيلية نحو العاصمة، ما تسبب في إغلاق مؤقت للطريق السريع الرابط بين تل أبيب والقدس، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة التي حاولت تفريق المحتجين وإعادة فتح الطرق الحيوية.

ويُعد الخلاف حول تجنيد الحريديم واحدًا من أكثر القضايا انقسامًا في المجتمع الإسرائيلي، إذ يُنظر إليه بوصفه اختبارًا سياسيًا واجتماعيًا حاسمًا قد يهدد تماسك الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعتمد بشكل كبير على دعم الأحزاب الدينية المحافظة.

وكان الرجال الحريديم قد حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية لعقود طويلة استنادًا إلى مبررات دينية تتعلق بتفرغهم لدراسة التوراة، إلا أن هذا الإعفاء انتهى العام الماضي دون أن تتمكن الحكومة من تمرير قانون جديد يمدده. وفي يونيو 2024، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يُلزم الجيش ببدء تجنيدهم، ما فجّر جدلاً واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي وبين مكونات الائتلاف الحاكم.

ويخشى قادة الطائفة الحريدية من أن يؤدي فرض التجنيد إلى تهديد أسس هويتهم الدينية ونمط حياتهم القائم على العزلة والتعليم الديني المكثف، في حين يرى خصومهم أن استمرار الإعفاء يُكرّس التمييز ويقوض مبدأ المساواة في تحمّل الأعباء الوطنية.

ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ حساس تمر به إسرائيل، إذ تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية متزايدة على خلفية الأزمة الاقتصادية وملفات الفساد، فضلاً عن الانقسامات السياسية الحادة بشأن العلاقة بين الدين والدولة، وهو ما يجعل أزمة تجنيد الحريديم مرشحة لتتحول إلى عامل تفجير جديد في المشهد السياسي الإسرائيلي.