قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
بالأسماء| قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإسماعيلي
ثمانية نجوم يتنافسون على جائزة هدف أكتوبر بالدوري الإنجليزي.. وصلاح حاضر
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم نعوش محتجزين في غزة
التوقيت الشتوي .. بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تغيير مواعيد الرحلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرتس: ألمانيا ترغب في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتؤكد أهميتها في قضايا الأمن والسياسة الدولية

اردوغان
اردوغان
القسم الخارجي

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، عن تطلّع بلاده إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكّدًا أن برلين ترى في أنقرة شريكًا لا غنى عنه في قضايا الأمن والسياسة الإقليمية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة، شدّد ميرتس على رغبة ألمانيا في تعزيز التعاون الثنائي مع تركيا، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع والسياسات الخارجية.

وقال المستشار الألماني إن بلاده تعتبر تركيا “عنصرًا محوريًا في معالجة ملفات الأمن الإقليمي والدولي”، مشيرًا إلى أن الحوار والتعاون بين البلدين “ضرورة استراتيجية” في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الدولية.

وأضاف أن الحكومة الألمانية ملتزمة بدعم مسار التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن بلاده “ستواصل العمل من داخل الاتحاد” لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مسارها الطبيعي.

من جانبه، رحّب الرئيس أردوغان بتصريحات ميرتس، مؤكدًا أن تركيا لطالما نظرت إلى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه “خيارًا استراتيجيًا”، وأنها مستعدة لمواصلة الإصلاحات اللازمة في هذا الإطار.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه المشهد الأوروبي نقاشًا متجددًا حول توسيع الاتحاد، فيما تسعى تركيا إلى استعادة زخم مفاوضات الانضمام التي تعثّرت خلال السنوات الماضية بسبب الخلافات السياسية وملفات حقوق الإنسان والهجرة.

بهذه التصريحات، يفتح ميرتس نافذة جديدة في العلاقات التركية–الألمانية، تُبرز إدراك برلين للدور المحوري الذي تلعبه أنقرة في استقرار المنطقة وأمن أوروبا، سواء في إدارة أزمة اللاجئين أو مكافحة الإرهاب أو ضمان أمن الطاقة.

ميرتس الاتحاد الاوروبي تركيا المانيا المستشار الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع طالب في اصطدام موتوسيكل بالرصيف على طريق ميت غمر - الزقازيق

المتهمين

مالك مطعم ومقاول.. القبض على طرفى مشاجرة بدمياط

محكمة

قرار بشأن سائق تاكسي تحرش بفتاة في دمياط

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد