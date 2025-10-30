قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعة 12 منتصف الليل تعود 11 مساء.. جهز ساعتك لـ التوقيت الشتوي اليوم
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
أخبار العالم

ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام

المانيا
المانيا
علي صالح

في خطوة تعكس انخراطًا متزايدًا لألمانيا في الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة، أعلن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، اليوم الخميس، عن إرسال قوات ألمانية إلى مركز تنسيق ومتابعة وقف إطلاق النار في غزة، والمقرر أن يتمركز في جنوب إسرائيل.

وأوضح ميرتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام بلاده بـ«دعم جهود السلام الدائم في الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن برلين «ستسهم بفاعلية في ضمان تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة أي خروقات محتملة».

وأكد المستشار الألماني أن بلاده «تبذل أقصى ما بوسعها لتحسين الوضع الإنساني في غزة»، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لتوفير المساعدات الأساسية لسكان القطاع الذين يعانون من آثار الحرب. وأضاف أن نشر قوات دولية متعددة الجنسيات يمثل عنصرًا حاسمًا لتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أهمية تسليم إدارة الحكم في غزة إلى جهة مدنية جديدة لا ترتبط بحركة حماس.

وفي تعليقه على التطورات الميدانية الأخيرة، أشار ميرتس إلى أن إطلاق سراح عدد من الرهائن وإحراز تقدم في تثبيت الهدنة يمثلان مؤشرات إيجابية، يمكن البناء عليها لدفع عملية السلام إلى الأمام. لكنه في الوقت نفسه حذر من هشاشة الوضع، مؤكدًا أن «الهدوء ما زال هشًّا، والاشتباكات المتقطعة تذكّر بأن السلام لم يُترسخ بعد».

وأشاد ميرتس بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، قائلاً: «من دون التنسيق الحثيث بين هذه الدول الأربع، لما كان من الممكن الوصول إلى اتفاق فعلي لوقف إطلاق النار». وأوضح أن برلين تدعم هذه المساعي، وتعتبرها «نموذجًا للتعاون الدولي المسؤول من أجل إنهاء دائرة العنف».

كما دعا المستشار الألماني إلى نزع سلاح حركة حماس كخطوة أساسية في المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرًا أن ذلك يمثل «الضمان الحقيقي لعدم عودة التصعيد». وحثّ أنقرة على استخدام نفوذها الإقليمي للمساعدة في تطبيق هذه المرحلة الحساسة، قائلاً إن «الوضع في غزة ما زال قابلًا للاشتعال في أي لحظة».

واختتم ميرتس تصريحاته بالتأكيد على أن ألمانيا ترى في هذه المشاركة العسكرية المحدودة رسالة التزام دولي بالسلام والاستقرار، لا سيما في منطقة تشهد واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم، مشددًا على أن الحل الدائم لن يتحقق إلا عبر مقاربة سياسية شاملة تضمن الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

